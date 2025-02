Hỗ trợ tối thiểu 20 - 40 triệu đồng cho hộ gia đình khó khăn bị thiệt hại do thiên tai

Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố theo nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, định mức.

Theo đó, chính quyền TP Hồ Chí Minh xem xét hỗ trợ chi phí mai táng cho hộ gia đình có người chết, mất tích với mức tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mai táng cho người chết không có người nhận trách nhiệm tổ chức mai táng được xem xét, hỗ trợ chi phí mai táng theo chi phí thực tế với mức tối thiểu tương tự.

Người bị thương nặng tại nơi cư trú được xem xét hỗ trợ với mức tối thiểu bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Trường hợp người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc thì cơ quan, tổ chức trực tiếp cấp cứu, chữa trị có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện nơi cấp cứu, chữa trị cho đối tượng quyết định hỗ trợ theo mức tối thiểu bằng 10 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai mà không còn nơi ở thì được xem xét hỗ trợ chi phí làm nhà ở với mức tối thiểu 40.000.000 đồng/hộ. Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ thiên tai gây ra được xem xét hỗ trợ chi phí di dời nhà ở với mức tối thiểu 30.000.000 đồng/hộ. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai mà không ở được thì được xem xét hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà ở với mức tối thiểu 20.000.000 đồng/hộ.

Về hỗ trợ khắc phục thiệt hại về tàu cá, ngư cụ: Đối vỏ tàu (thân tàu) và máy tàu bị mất hoặc hư hỏng không thể khắc phục được số tiền hỗ trợ được tính bằng 50% giá trị của vỏ tàu (thân tàu) và máy tàu mua mới được xác định theo bảng giá tính lệ phí trước bạ hiện hành của UBND thành phố. Số tiền hỗ trợ tối đa được hưởng không quá 200.000.000 đồng đối với tàu dưới 15m và tối đa không quá 400.000.000 đồng đối với tàu từ 15m trở lên.

Trường hợp chỉ có vỏ tàu (thân tàu) bị mất hoặc hư hỏng không thể khắc phục được số tiền hỗ trợ được tính bằng 50% giá trị của vỏ tàu (thân tàu) mua mới được xác định theo bảng giá tính lệ phí trước bạ hiện hành của UBND thành phố. Số tiền hỗ trợ tối đa được hưởng không quá 100.000.000 đồng đối với tàu dưới 15m và tối đa không quá 200.000.000 đồng đối với tàu từ 15m trở lên…

Trường hợp vỏ tàu (thân tàu) và máy tàu bị hư hỏng nặng, tỷ lệ thiệt hại từ 50% trở lên: Số tiền hỗ trợ được tính bằng 30% của tỷ lệ thiệt hại nhân với giá trị của vỏ tàu (thân tàu) và máy tàu mua mới được xác định theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ hiện hành của UBND thành phố. Số tiền hỗ trợ tối đa được hưởng không quá 100.000.000 đồng đối với tàu dưới 15m và tối đa không quá 200.000.000 đồng đối với tàu từ 15m trở lên. Trường hợp chỉ có vỏ tàu (thân tàu) bị hư hỏng nặng, tỷ lệ thiệt hại từ 50% trở lên số tiền hỗ trợ được tính bằng 30% của tỷ lệ thiệt hại nhân với giá trị của vỏ tàu (thân tàu) mua mới được xác định theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ hiện hành của UBND thành phố. Số tiền hỗ trợ tối đa được hưởng không quá 50.000.000 đồng đối với tàu dưới 15m và tối đa không quá 100.000.000 đồng đối với tàu từ 15m trở lên…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/3/2025 và thay thế Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 13/8/2016 của UBND thành phố ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

*Mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh áp dụng theo mức 600.000 đồng/tháng tại Điều 2 Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND thành phố quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.