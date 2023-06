Hỗ trợ cửa hàng nhỏ phục hồi sau đại dịch, Gojek nhận giải Vàng tại PR Award Asia Pacific 2023

Vượt qua các tên tuổi lớn thuộc nhiều lĩnh vực, dự án "Quán nhỏ vượt sóng to" của Gojek Việt Nam được trao giải Vàng trong hạng mục Các dự án hỗ trợ hồi phục sau đại dịch - "Post-Pandemic Recovery" thuộc giải thưởng PR Award Asia Pacific 2023.

Năm 2023 đánh dấu năm thứ 22 liên tiếp của PR Awards Asia Pacific. Đây là giải thưởng do Campaign và PRWeek tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các dự án xuất sắc, truyền cảm hứng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Danh sách dự án đề cử vào chung kết giải thưởng năm nay có nhiều tên tuổi lớn. Với dự án "Quán nhỏ vượt sóng to", Gojek giành giải Vàng trong hạng mục Các dự án hỗ trợ hồi phục sau đại dịch - "Post-Pandemic Recovery", và là một trong bốn thương hiệu tại thị trường Việt Nam giành chiến thắng tại giải PR Awards Asia Pacific 2023.

Dự án giúp trao quyền cho những cửa hàng nhỏ và siêu nhỏ

Dự án "Quán nhỏ vượt sóng to" được Gojek triển khai trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi, khi đại dịch chưa hẳn kết thúc, và các doanh nghiệp đang nỗ lực để phục hồi kinh tế, đặc biệt là các cửa hàng nhỏ và siêu nhỏ. Nhằm hỗ trợ các cửa hàng này vượt qua khó khăn thông qua tận dụng chuyển đổi số, dự án giúp trang bị các kiến thức, kỹ năng và công cụ bán hàng cần thiết cho các chủ cửa hàng kinh doanh ẩm thực: từ cách xác định khách hàng mục tiêu, chính sách định giá đến phương pháp quản lý nguyên vật liệu, marketing, quy trình đóng gói, giao hàng, v.v. Qua đó, Gojek giúp họ có thêm cơ hội tận dụng thế mạnh từ nền tảng kỹ thuật số để bắt kịp xu hướng của thị trường.

Để mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng của dự án, Gojek hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Nhà Văn hóa Phụ nữ TP.HCM để trao quyền và nâng cao kỹ năng cho hơn 200 phụ nữ làm chủ, giúp họ tận dụng thương mại điện tử tiếp cận các cơ hội cải thiện sinh kế mới, giảm bớt rào cản liên quan đến tăng trưởng kinh tế - xã hội. Theo thông tin từ dự án, sau khi hoàn thành khoá đào tạo, các chị em có thể bắt tay vào xây dựng một cửa hàng kinh doanh ẩm thực trên nền tảng giao đồ ăn trực tuyến GoFood của Gojek.

Trong khuôn khổ dự án, Gojek triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cùng đãi ngộ về phí dịch vụ, giúp hành trình kinh doanh trực tuyến của các chị em phụ nữ trở nên dễ dàng hơn. Gojek cũng hợp tác với chương trình CafeTek của Đài truyền hình TP.HCM HTV nhằm lan tỏa những câu chuyện thành công trong cộng đồng.

Dự án "Quán nhỏ vượt sóng to" là hành trình bền bỉ tiếp nối hai mùa của chiến dịch "Để không ai bị bỏ lại phía sau" được thực hiện năm 2020 và 2021, trong đó Gojek trao quyền cho những người bán hàng nhỏ và siêu nhỏ, với các kỹ năng và kiến thức để số hóa hoạt động kinh doanh của họ, từ đó họ có thêm cơ hội thu nhập từ hoạt động trên nền tảng GoFood của Gojek.

Và nguyên tắc Tạo ra giá trị chia sẻ - "kim chỉ nam" của Gojek

Trong số các dự án đạt giải thưởng tại thị trường Việt Nam, "Quán nhỏ vượt sóng to" là dự án duy nhất đến từ một nền tảng công nghệ. Điểm khiến dự án này của Gojek trở nên khác biệt chính là nguyên tắc Tạo ra giá trị chia sẻ (Creating Shared Values) cho các bên liên quan, từ đó mang đến sự hồi phục tích cực cho toàn bộ hệ sinh thái Gojek. Theo thông tin từ giải thưởng, "Gojek hợp tác với các tổ chức cùng chia sẻ những giá trị chung để mở rộng quy mô cũng như tăng cường sức lan tỏa của dự án, tối ưu hóa nguồn ngân sách hạn chế."

Mô hình Tạo ra giá trị chia sẻ còn là "kim chỉ nam" trong các quyết định kinh doanh của Gojek. Theo chia sẻ từ lãnh đạo Gojek, một doanh nghiệp tạo ra tác động xã hội tích cực không chỉ hướng tới việc hạn chế các tác động tiêu cực, mà còn chủ động tìm cách tạo ra các giá trị tích cực hơn nữa để mang tới lợi ích lớn hơn cho cộng đồng xung quanh. Tạo ra giá trị chia sẻ là mô hình kinh doanh mà Gojek thực thi hàng ngày, lấy công nghệ làm phương tiện nền tảng tạo ra giá trị cộng hưởng cho các bên liên quan, từ đối tác, khách hàng tới nhà cung cấp, người lao động và cộng đồng.

Lớp học nấu ăn thuộc dự án "Để không ai bị bỏ lại phía sau" hỗ trợ gia đình các đối tác tài xế khởi nghiệp kinh doanh ẩm thực, nâng cao cơ hội thu nhập

Tạo ra giá trị chia sẻ cũng là động lực cho việc ra mắt các sản phẩm, tính năng mới, và hàng loạt sáng kiến mang lại giá trị cho cộng đồng của Gojek. Gần đây nhất, Gojek triển khai thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách, giao hàng, đồ ăn bằng xe máy điện Dat Bike tại Việt Nam. Việc đưa xe máy điện vào phục vụ nhu cầu của người dùng không chỉ giúp các đối tác tài xế giảm chi phí vận hành, mà còn mang đến cho người dùng những dịch vụ tiện ích thân thiện môi trường ở mức giá hợp lý, góp phần cải thiện môi trường sống không tiếng ồn, không khí thải.

Nhận được giải thưởng PR Awards Asia Pacific 2023 không chỉ là cột mốc đáng nhớ cho Gojek, mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực của nền tảng công nghệ này trong việc không ngừng tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. "Hệ sinh thái số của Gojek được xây dựng nhằm hỗ trợ các cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp phát triển và lớn mạnh. Do đó, việc hỗ trợ các đối tác trong hệ sinh thái Gojek, đặc biệt là các đối tác tài xế và các cửa hàng vừa, nhỏ, và siêu nhỏ luôn là một trong những trọng tâm hoạt động của Gojek", lãnh đạo Gojek từng chia sẻ.