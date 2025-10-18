Hồ sơ tài sản khủng phía sau các "tài phiệt" cưới Hoa, Á hậu

Thông tin Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Đỗ Thị Hà làm dâu nhà tỷ phú, khi lấy doanh nhân Nguyễn Viết Vương, đang nổi rần rần khắp mạng xã hội. Ai nấy dành lời khen ngợi trai tài gái sắc, "gió tầng nào gặp mây tầng đó".

Cùng lúc này trên mạng xã hội cư dân mạng nói chung và cộng đồng fan sắc đẹp nói riêng tiếp tục nhắc đến chuyện Hoa, Á hậu Việt Nam lấy chồng thiếu gia, xuất thân giàu có, thuộc tầng lớp tinh hoa trong xã hội.

Chồng Hoa Hậu Đỗ Thị Hà: Thiếu Gia Tập Đoàn Sơn Hải

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà là doanh doanh nhân Nguyễn Viết Vương (SN 1994, quê Quảng Trị) - TGĐ tập đoàn Sơn Hải. Anh là con trai ông Nguyễn Viết Hải, chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (Tập đoàn Sơn Hải).

Thiếu gia Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà trong lễ ăn hỏi hôm nay 16/10 (Nguồn: @Quả Dưa Lưới)

Tập đoàn Sơn Hải thành lập từ ngày 13/4/1998, có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình, được biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, từng tham gia hàng chục dự án lớn trải dài từ Bắc vào Nam. Ngoài xây dựng, Sơn Hải mở rộng sang đầu tư năng lượng và bất động sản.

Giai đoạn 2016 - 2024, vốn điều lệ của tập đoàn tăng từ 423 tỷ lên gần 2.366 tỷ đồng, sau đó nâng lên hơn 4.478 tỷ đồng vào tháng 5/2024. Ông Nguyễn Viết Hải, cha của doanh nhân Viết Vương hiện là Chủ tịch Hội đồng Thành viên, nắm gần như toàn bộ cổ phần tập đoàn. Theo báo cáo tài chính năm 2023, Sơn Hải đạt doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 63,8% so với năm trước, nộp ngân sách hơn 106 tỷ đồng.

Sau hơn 25 năm hoạt động, Sơn Hải được xem là một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu miền Trung, đóng góp lớn cho phát triển hạ tầng và ngân sách địa phương.

Trước đó, vị thiếu gia ngành xây dựng này kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Được biết, Đỗ Thị Hà và Viết Vương quen biết, tìm hiểu vài năm khi quyết định tiến tới hôn nhân. Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2020, tốt nghiệp NEU, đồng thời là CEO của một viện thẩm mỹ ở Hà Nội.

Chồng Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh: Thiếu Gia Đỗ Vinh Quang

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh (SN 1996, quê Hà Nội) kết hôn năm 2022 với thiếu gia Đỗ Vinh Quang (SN 1995), con trai út "bầu Hiển" - ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch SHB và Tập đoàn T&T.

Tập đoàn T&T là tập đoàn đa ngành hàng ở Việt Nam, hoạt động từ bất động sản, năng lượng, xây dựng, hàng không,... Theo báo cáo kết quả kinh doanh và Đại hội đồng cổ đông SHB năm 2025, ngân hàng SHB nằm trong top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, vốn điều lệ 40.658 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 832 nghìn tỷ đồng vào năm 2025. Gia đình bầu Hiển nắm khoảng 20% cổ phần SHB (803 triệu cổ phiếu), với tổng tài sản trực tiếp của 3 cha con đạt 7.000 tỷ VND (tăng gấp đôi từ đầu năm 2025, bao gồm cổ phiếu SHB) và các dự án lớn như sân bay Quảng Trị, mua 75% cổ phần Vietravel, đối tác Boeing.

Bầu Hiển còn là "ông lớn" bóng đá, chủ CLB Hà Nội FC và SHB Đà Nẵng. Hiện, cả gia đình bầu Hiển ở trong một căn biệt thự bề thế tại trung tâm thành phố Hà Nội.

Cặp đôi hiện tại có với nhau một bé gái tên Tuệ An, năm nay 2 tuổi. Ảnh: FBNV.

Trước khi nắm giữ vai trò quản lý cấp cao, Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng tại City University of London (Anh). Sau đó khi trở về Việt Nam, anh làm việc tại Ban đầu tư của Tập đoàn T&T. Hiện tại, anh là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, đồng thời nắm giữ vai trò quản lý tại nhiều công ty con thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình. Ngoài ra, từ khi 25 tuổi, Vinh Quang đã trở thành Chủ tịch CLB Hà Nội FC.

Và mới đây khi ở tuổi 30, Vinh Quang lại tiếp tục gây bất ngờ khi nhận chức Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang

Ảnh: FBNV.

Ngoài những thành công trong sự nghiệp, chuyện tình viên mãn cùng Hoa hậu Việt Nam năm 2016 Đỗ Mỹ Linh cũng gây chú ý không kém. Cả hai thoải mái hơn trong việc chia sẻ đời sống cá nhân, luôn dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào, tay trong tay xuất hiện tại các sự kiện lớn, nhỏ.

Đỗ Mỹ Linh hiện tại cũng đang đảm vị trí phó chủ tịch của một công ty nằm trong tập đoàn của gia đình, vừa làm Đại sứ thương hiệu, và thường xuyên đồng hành chồng tại sự kiện bóng đá hay từ thiện.

Chồng Á Hậu Phương Nhi: Thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022 Phương Nhi (SN 2002, quê Thanh Hóa) tổ chức ăn hỏi ngày 15/1/2025 với thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng (SN 2000), con trai thứ 2 tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hôn lễ dự kiến 2026, sau thời gian hẹn hò kín tiếng.

Phạm Nhật Vượng là người giàu nhất Việt Nam với tài sản 19,8 tỷ USD (hơn 500 tỷ VND, theo Forbes). Tài sản chủ yếu từ cổ phiếu Vingroup (VIC), tăng hơn 400% trong năm, vượt giá trị vốn hóa của nhiều "ông lớn" như Techcombank, VPBank, Hòa Phát, Viettel Global, ACV, MB, FPT, Vinpearl, LPBank hay Masan Consumer.

Trong khi đó, khối tài sản vợ ông Phạm Nhật Vượng đã vượt mốc tỉ USD. Theo báo cáo thường niên năm 2024, bà Hương ngồi ghế HĐQT của Vingroup từ năm 2021 và giữ vai trò phó chủ tịch từ đó đến nay. Bà Hương tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kiev, Ukraine với bằng cử nhân luật quốc tế. Năm 2020, bà cùng chồng mình sáng lập quỹ Vinfuture.

Gia đình ông Phạm Nhật Vượng sở hữu “đế chế” Vingroup, tập đoàn hoạt động đa lĩnh cực từ kinh doanh bất động sản, ô tô, công nghệ, y tế, trường học,...

Minh Hoàng và Phương Nhi trong ngày đám hỏi vào tháng 1/2025.

Phạm Nhật Minh Hoàng không giữ chức vụ trong HĐQT hay ban điều hành Tập đoàn Vingroup mà giữ nhiều vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp chiến lược của tập đoàn. Cụ thể, doanh nhân trẻ từng giữ vai trò Giám đốc Marketing toàn cầu của VinFast và chủ trì nhiều chiến dịch ra mắt tại các thị trường trọng điểm.

Nam thiếu gia có cuộc sống khá kín đáo, không có nhiều thông tin được đăng tải. Phương Nhi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, ngoài vai trò Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022, cô nàng cũng từng lọt Top 15 Miss International 2023. Sau đám hỏi, Phương Nhi sống kín tiếng, thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài sự kiện cùng gia đình.