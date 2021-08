Họ đã từ chối tiêm vaccine COVID-19 và bây giờ họ muốn nói “Chúng tôi hối hận!”

Glen Arnell (phải) và Mindy Greene đến thăm chồng cô, Russ Greene, tại Bệnh viện Chuyên khoa Thung lũng Utah ở Provo, Utah (Mỹ) vào ngày 23/7/2021. Anh phải nhập viện vì biến chứng do COVID-19 sau khi chọn không tiêm vaccine. Ảnh: Jack Healy- The New York Times.