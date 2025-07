HLV tuyển Thái Lan nói gì về viễn cảnh đụng Việt Nam tại bán kết U23 Đông Nam Á?

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói: “Tôi luôn nói với các cầu thủ rằng tôi đặt mục tiêu đưa đội tuyển trở thành nhà vô địch. Và để làm được điều đó, chúng tôi phải chuẩn bị rất kỹ, phải sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ.

Chúng tôi có thể sẽ gặp Việt Nam , Philippines và thậm chí cả chủ nhà Indonesia. Nhưng với mọi đối thủ nào thì chúng tôi vẫn phải nỗ lực và chuẩn bị thật kỹ. Chúng tôi phải xem xét từng bước một để đạt được mục tiêu đó”.

Trận cuối, Thái Lan sẽ gặp Myanmar và chỉ cần một trận hòa, họ sẽ chính thức đi tiếp với ngôi đầu bảng C. Theo phân nhánh, đội nhất bảng C và nhất bảng B sẽ gặp nhau nếu như đội nhì bảng A không thể đi tiếp. Còn một khi cả 2 đội nhất-nhì tại bảng A cùng vào bán kết thì nhất bảng C sẽ gặp nhất bảng A còn nhất bảng B đối đầu nhì bảng A.

Trường hợp Indonesia dẫn đầu và một trong hai đội Philippines/Malaysia đi tiếp nhiều khả năng sẽ xảy ra. Khi đó ở bán kết, Việt Nam sẽ đụng Philippines/Malaysia còn Thái Lan sẽ đấu Indonesia.

Thử thách đang chờ đón U23 Thái Lan nhưng ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul tin rằng thầy trò ông sẽ phải vượt qua tất cả để hoàn tất nhiệm vụ vô địch giải đấu. HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói: "Trận đấu đầu tiên của giải luôn khó khăn, nhưng chúng tôi hài lòng vì đã đã lấy được 3 điểm.

Tôi nghĩ mọi đội ở giải đều mạnh. Trận đấu hôm nay với Timor Leste cũng không phải dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã thành công. Thái Lan phải luôn sẵn sàng đối đầu với mọi đối thủ. Bởi lẽ, chúng tôi đến đây để giành chức vô địch”.