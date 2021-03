HLV Park Hang-seo: "Chúng tôi luôn bên cạnh Dũng cho đến giây phút cuối cùng"

Trận đấu kể trên đã kết thúc với chiến thắng 3-0 dành cho Hà Nội FC, tuy nhiên tất cả ánh mắt đều hướng về chấn thương của Hùng Dũng. Anh bị gãy 1/3 dưới xương cẳng chân phải sau tình huống vào bóng vô cùng nguy hiểm tới từ Ngô Hoàng Thịnh.



Khó ai có thể cầm lòng được trước chấn thương kinh hoàng ấy. Các HLV và cầu thủ tại V.League, dù là những nhân sự của Hà Nội FC hay các đối thủ đều đã gửi những lời chúc may mắn nhất tới Hùng Dũng.

HLV trưởng HAGL là Kiatisuk đã đăng dòng trạng thái như sau: "Get well soon Dung. Don’t give up", tạm dịch là: "Chóng khỏe nhé Dũng. Đừng bỏ cuộc". Trong khi đó, Văn Toàn đã bình luận ở một bài đăng của Đức Huy như sau: "Không biết phải nói gì. Tôi nói với Tống (thủ môn Tống Đức An) mai vào thăm Dũng rồi. Giờ không dám lên mạng luôn. Nhìn hình ảnh mà sợ".

Về phần HLV Trương Việt Hoàng (Viettel), ông thậm chí còn ngỏ ý các trận đấu của vòng 5 V.League diễn ra vào hôm nay (24/3) sẽ có công tác để gửi lời chúc sức khỏe đến Hùng Dũng.

Thầy Park, người chứng kiến tình huống Hùng Dũng chấn thương cũng gửi lời động viên chân thành tới anh: "Tôi rất buồn vì sự cố này. Nhưng Dũng hãy cố gắng đừng đánh mất dũng khí. Chúng tôi luôn ở cạnh Dũng cho đến giây phút cuối cùng"

Trong khi đó, các đồng đội của Hùng Dũng tại Hà Nội FC cũng đăng những dòng trạng thái mong muốn điều tốt nhất tới với tiền vệ sinh năm 1993. Nguyễn Quang Hải, người cũng đang gặp chấn thương có chia sẻ: "Lần đầu ở nhà xem đội của mình đá qua tivi mới thực sự hiểu được cảm giác bố mẹ và người thân như thế nào. Chúc mọi điều bình an và sớm bình phục anh Dũng nhé".

Chờ mong những điều tốt đẹp nhất đến với Hùng Dũng

Duy Mạnh cũng tỏ ra rất xúc động khi bản thân anh từng trải qua chấn thương nặng không kém Hùng Dũng: "Mạnh mẽ vượt qua nhé anh Dũng ơi. Mọi người sẽ luôn bên cạnh anh".

Thủ môn Bùi Tấn Trường thì khá bức xúc với tình huống Hoàng Thịnh vào bóng gây ra chấn thương Hùng Dũng: "Chơi đá bóng mà triệt hạ nhau thế này. Mong em vượt qua được, Đỗ Hùng Dũng". Người cùng đứng trong khung gỗ với Tấn Trường là Văn Công đã chỉ trích những người bênh Hoàng Thịnh: "Xem đi rồi sẽ hiểu tại sao. Những thằng ng.u hay bảo vệ nha".