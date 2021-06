HLV Nishino nhận “trái đắng”, bị giảm lương nặng nề dù vẫn giữ ghế ở tuyển Thái Lan

Tờ Daily News vừa tiết lộ những thông tin quan trọng liên quan tới HLV Nishino sau thất bại của tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup.

Daily News cho hay, trong một cuộc phỏng vấn mới nhất của phóng viên tờ báo này với chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung về một số thông tin xung quanh HLV Nishino, người đứng đầu FAT tiết lộ rằng nhà cầm quân người Nhật đã bị giảm tới 50% tiền lương so với thỏa thuận được ghi trong bản hợp đồng.

"Khi trả lời câu hỏi của phóng viên Daily News, chủ tịch Somyot Poompanmoung cho biết, mức lương ghi trong hợp đồng của HLV Nishino ở mức 33 triệu baht/năm, tương đương khoảng 2,75 triệu baht/tháng (khoảng gần 2 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức lương hiện tại của HLV Nishino đã bị giảm 50% (chỉ còn khoảng 1 tỷ đồng/tháng)" - tờ Daily News đưa tin.

Theo tờ báo xứ Chùa Vàng, lý do khiến HLV Nishino bị giảm tới 50% lương không phải bởi ông và tuyển Thái Lan thi đấu thất bại ở vòng loại World Cup. Lý do là bởi FAT đã tiến hành áp dụng chính sách cắt giảm lương cho toàn bộ các thành viên trong liên đoàn do những khó khăn về tài chính, bắt nguồn từ những tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Ông Nishino bị giảm tới 50% lương ở Thái Lan.

Cũng theo tờ báo xứ Chùa Vàng thì sau khi kết thúc chặng đường ở vòng loại thứ hai World Cup, các cầu thủ đã trở về Thái Lan từ ngày 17/6, còn HLV Nishino đã trở về Nhật Bản để nghỉ ngơi. Dự kiến vào đầu tháng 7 tới, ông Nishino mới trở lại Thái Lan để làm việc.

Theo FAT, ông Nishino vẫn gắn bó với tuyển Thái Lan ít nhất cho tới khi hết hợp đồng. Nhà cầm quân này sẽ không bị sa thải như luồng ý kiến kêu gọi của nhiều người hâm mộ tại xứ Chùa Vàng sau thất bại của Voi chiến ở vòng loại World Cup.

Dự kiến, FAT còn tuyển thêm một số trợ lý người Nhật để hỗ trợ ông Nishino trong thời gian tới. Trước đó, ông Nishino đã không sử dụng một trợ lý đồng hương nào trong đội ngũ ban huấn luyện.