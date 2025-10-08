HLV Nepal hết lời ca ngợi ĐT Việt Nam, phô bày chiến thuật trước giờ G

Ở buổi họp báo trước trận đấu với chủ nhà Việt Nam lúc 19h30 ngày mai, 9/10, HLV ĐT Nepal, ông Matt Ross thẳng thắn thừa nhận:

"ĐT Việt Nam có sức mạnh vượt trội, có tốc độ, kỹ thuật, chắc chắn sẽ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ cố gắng đứng vững. ĐT Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ trẻ U23, đây cũng là những người đáng chú ý. Họ khát khao thể hiện và sẽ mang đến nguồn năng lượng mới nên các cầu thủ của tôi cần phải chú ý. Nepal là đội "cửa dưới" nên chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự. Đây là thế mạnh, và chúng tôi sẽ cố gắng kiếm 1 điểm".

HLV ĐT Nepal, ông Matt Ross

Nếu ĐT Việt Nam có thể sẽ dùng nhiều cầu thủ trẻ trước Nepal, thì HLV Matt Ross cũng suy nghĩ tương tự. Ông cho biết:

"Cầu thủ trẻ của tôi sẽ được rèn áp lực khi đá dưới sức ép của rất nhiều CĐV. Tôi đã làm rõ với cầu thủ trẻ, họ phải cố gắng thể hiện hết mình dù chỉ được vào sân 5 hoặc 10 phút.

Tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân. Chúng tôi có nhiều cầu thủ tài năng. Được thi đấu ở những trận quan trọng như thế này là nền tảng để cho họ phát triển trong tương lai. Các cầu thủ sẽ phải thích ứng nhanh".

Với Nepal, đấu chí là điều quan trọng nhưng rõ ràng, họ không có cơ hội cạnh tranh vé dự VCK Asian Cup 2027, khi mà bảng F tồn tại 2 đối thủ cực mạnh Việt Nam - Malaysia. Ngay cả khi Malaysia có bị xử thua 2 trận đã đấu trước Nepal và Việt Nam, họ vẫn là ứng cử viên lớn cho vị trí nhì bảng.

Bởi thế, Nepal dẫu sao cũng chỉ dự giải với tinh thần rèn luyện, cọ xát. Nên việc tạo cơ hội phát triển cầu thủ trẻ trước Việt Nam là dễ hiểu.