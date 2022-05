HLV Mai Đức Chung tự tin tuyên chiến ứng viên vô địch trước thềm trận đại chiến khai màn

"Dịch COVID-19 diễn ra 2 năm nay. Rất nhanh chóng Việt Nam dập tắt dịch bệnh để tiếp tục tổ chức SEA Games 31 lần này. Đây là sự nỗ lực, cố gắng của Nhà nước và cả người dân Việt Nam chúng tôi.

Bộ môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 có sự tham gia của các đội bóng Đông Nam Á, trong đó có nhiều đội bóng cho thấy sự tiến bộ như Philippines cũng giành vé vào vòng chung kết World Cup 2023, bên cạnh đó còn có Thái Lan, Myanmar,…. Chúng tôi rất mừng khi các đội như Campuchia, Malaysia, tham dự giải đấu này để cho bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á phát triển.", HLV Mai Đức Chung của tuyển nữ Việt Nam mở đầu buổi họp báo.

Tại Asian Cup 2022, hai đội bóng được đánh giá cao ở khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Myanmar đều đã thất bại trước Việt Nam. Theo HLV Mai Đức Chung, hai đội bóng này mặc dù mạnh nhưng lại kém may mắn hơn tuyển nữ Việt Nam:

"Trong bóng đá thì luôn có sự may mắn. Đối với tuyển nữ Việt Nam cũng có sự may mắn như vậy. Thực tế, Thái Lan và Myanmar chơi tốt nhưng họ lại không gặp may. Trong bóng đá thì phần may mắn chiếm tỉ lệ rất cao.

Tôi nghĩ mỗi một đội tuyển đều có tinh thần và ý chí chiến đấu để thi đấu tốt nhất, tốt hơn những giải đấu trước để giành thắng lợi. Chúng tôi cũng như vậy thôi, cũng phải có ý chí khát khao lớn ở giải đấu này."

Tuyển nữ Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2023 (thuộc Asian Cup 2022).

Khi được hỏi so sánh về sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup và ở SEA Games lần này, ông Chung "Xe ca" cho rằng:

"Để so sánh thì rất khó. Trong bóng đá không phải lúc nào cũng mạnh được. Lấy ví dụ Manchester United tối qua còn thua đến 0-4 dù đó là đội bóng mạnh và được đầu tư rất nhiều. Thế nên trong bóng đá rất khó để so sánh sức mạnh được, tôi nghĩ là tất cả đều như nhau, đều tôn trọng đội bạn, tôn trong lẫn nhau để làm sao cống hiến và thi đấu thật tốt."



Một trong những sự vắng mặt đáng tiếc nhất của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 31 là trường hợp của tiền vệ trụ cột Thái Thị Thảo. Nhưng theo HLV Mai Đức Chung, đội bóng của ông vẫn luôn sẵn sàng với những phương án dự phòng:

"Chúng tôi rất tiếc với trường hợp của Thảo. Trong bóng đá việc xảy ra chấn thương không còn lạ. Bản thân chúng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước, luôn luôn phải có phương án dự phòng, chứ nếu chỉ chăm chăm vào 1 đội hình thì rất khó."

Thái Thị Thảo là cầu thủ quan trọng trong đội hình của HLV Mai Đức Chung.

HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ quyết tâm thi đấu trong từng trận để giành được kết quả tốt nhất:

"Trong bóng đá, các đội bóng đều phải đặt những mục tiêu riêng. Tôi nghĩ Thái Lan, Myanmar, Philippines,….đã thi đấu thì đều phải có phấn đấu và mục tiêu. Đội Việt Nam chúng ta cũng vậy, chúng tôi cố gắng thi đấu quyết tâm từng trận 1 để làm sao giành thành tích cao nhất."



"Tôi nghĩ đội nữ cũng như đội nam, trước sau gì cũng phải gặp, cũng phải đá thôi. Gặp nhau thì hai đội thi đấu với quyết tâm cao, quan trọng là tinh thần thi đấu, fair-play, chấp hành quy định,…", chiến lược gia sinh năm 1951 khép lại buổi họp báo với sự tự tin trước câu hỏi cảm thấy thế nào khi phải đụng độ ứng cử viên vô địch Philippines ngay tại vòng bảng.

Tại vòng bảng SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đội Philippines, Campuchia, Indonesia (đã bỏ giải). Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt gặp Philippines vào ngày 11/5 và Campuchia vào ngày 14/5. Tất cả các trận đấu ở môn bóng đá nữ đều diễn ra trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.

