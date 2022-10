HLV Mai Đức Chung đi tiền trạm 3 điểm thi đấu của tuyển nữ Việt Nam ở World Cup

HLV Mai Đức Chung và HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan có mặt tại New Zealand để khảo sát địa điểm thi đấu tại World Cup 2023 - Ảnh: VFF

Vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8-2023 tại Úc và New Zealand. Chiều 22-10, kết quả bốc thăm giải đấu đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng E cùng với đội tuyển Mỹ, Hà Lan và một đội giành chiến thắng trong trận chung kết play-off nhóm A (gồm có Thái Lan, Cameroon, Bồ Đào Nha).



Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển Mỹ (ngày 22-7-2023), gặp đội tuyển giành chiến thắng trong trận play-off (27-7-2023), gặp đội tuyển Hà Lan (1-8-2023). Bảng E thi đấu tại New Zealand và 3 trận đấu sẽ lần lượt diễn ra tại các thành phố là Auckland, Hamilton và Dunedin.

Sau khi tham dự lễ bốc thăm, HLV Mai Đức Chung và đoàn công tác của VFF sẽ khảo sát địa điểm thi đấu, sân tập tại 3 thành phố ở New Zealand từ ngày 24 đến 27-10. VFF cũng sẽ kiểm tra các khách sạn tại nơi thi đấu để chọn địa điểm đóng quân cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Chuyến khảo sát của HLV Mai Đức Chung sẽ bắt đầu từ thành phố Hamilton - nơi diễn ra trận đấu thứ hai giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội giành chiến thắng tại bảng A vòng play-off liên lục địa.

Trao đổi với đoàn cán bộ VFF tại Úc, HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan Miyo Okamoto nói: "Chúng tôi rất mong muốn được thi đấu cùng đội tuyển nữ Việt Nam - đối thủ cũng đến từ Đông Nam Á - tại World Cup 2023. Vì thế đội tuyển Thái Lan cần phải cố gắng để vượt qua vòng play-off".

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Đức trước khi tham dự World Cup 2023. VFF cho biết cũng sẽ đưa đội tuyển nữ đến New Zealand sớm để tập huấn, làm quen với thời tiết và múi giờ trước khi dự World Cup. Lý do, tháng 7 là mùa hè tại Việt Nam nhưng ở New Zealand là mùa đông, các cầu thủ cần làm quen thời tiết ở địa điểm thi đấu.