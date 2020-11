HLV Lê Thụy Hải: "Viettel vô địch nhưng so với Hà Nội FC thì còn cần cải thiện nhiều lắm!"

HÀ NỘI XỨNG ĐÁNG VÔ ĐỊCH, VẪN Ở ĐẲNG CẤP TRÊN VIETTEL

Hai trận cuối cùng của V.League 2020, Hà Nội FC "hủy diệt" Sài Gòn FC 4-2, Quảng Ninh 4-0. Tiếc là họ vẫn kém Viettel 2 điểm nên chỉ làm Á quân, không thể lập nên kỷ lục vô địch liên tiếp 3 mùa.



Tiếc nuối cho nhà cựu vô địch, HLV Lê Thụy Hải cũng chỉ trích Hà Nội FC đã chơi thiếu quyết tâm ở đầu mùa:

"Nói ra có thể nhiều người không thích, nhưng tôi nghĩ Hà Nội FC mới xứng đáng vô địch. Nhưng lúc đầu do chủ quan, lại chấn thương nhiều quá nên mất điểm. Đến cuối chạy đua không kịp nữa. Trước đấy có những trận họ mất điểm rất vô lý dù đá sân nhà. Đó là điều rất phí phạm vì đáng lẽ họ phải chắt chiu.

Đã vô địch rồi mà bảo vệ thì rất khó, đây lại đứng trước cơ hội 3 lần liên tiếp nhé, nên đáng lẽ họ phải chắt chiu từng điểm một, chứ không phải đá đủng đỉnh như ban đầu. Nhưng về cơ bản họ xứng đáng đạt chức vô địch. Tham vọng, quyết liệt thì đội nào cũng có. Tuy nhiên, ngôi vô địch còn cần may mắn nữa. Tôi nghĩ Hà Nội thua mấy trận không may mắn.

Hà Nội FC khi có đủ người thì chơi rất tốt, khó đội nào chống lại được. Nhưng khi họ thiếu một phần thì cũng thể hiện ra bộ mặt không thật sự chăm chút, quyết tâm, nhất là các em trẻ.

Ví dụ Quang Hải được khen ghê lắm, nhưng chơi thất thường. Cầu thủ cỡ cậu ấy, đáng lẽ trận nào cũng phải tốt. NHM tới xem, chủ yếu là xem các em ấy mà. Năm nay ngoại binh Hà Nội FC, như Omar cũng chấn thương. Đó cũng là cái thiệt thòi.

Tất nhiên, chúng ta phải gửi lời khen tới Viettel và chúc mừng họ. Tôi cũng thích có một đội tương xứng với Hà Nội FC. Nhưng đem Viettel ra so sánh với Hà Nội FC thì còn nhiều việc phải làm lắm!".

Trước ý kiến của bầu Hiển, cho rằng Hà Nội FC là đội vô địch trong lòng NHM vì lối chơi đẹp, cống hiến, HLV Lê Thụy Hải đồng tình:

"Các đội hiện nay, không phải khen Hà Nội FC quá nhưng họ chơi đẹp nhất, cách phối hợp, di chuyển, ngay cả cách va chạm cũng đáng khen. Tất nhiên, có một số tình huống khi đá sân nhà thì họ cũng tinh quái chứ không vừa".

Mùa 2021, Hà Nội FC sẽ trở lại sân chơi AFC Cup. Năm 2019, họ chỉ thua ngay trước trận Chung kết cuối cùng. Hướng đến giải đấu này, HLV Lê Thụy Hải đặt niềm tin rất lớn cho đội Á quân V.League.

"Trình độ AFC Cup so với chúng ta thì hiện tại cũng bão hòa rồi. Trước đây thì họ hơn hẳn chúng ta, phải nói thế cho đúng. Nhưng bây giờ chúng ta không kém họ nhiều. Song song với đó, Hà Nội FC thừa khả năng đá giải này. Tôi cũng nghĩ họ sẽ vào rất sâu. Tôi hy vọng họ sẽ vào được trận Chung kết cuối cùng. Nhưng với điều kiện họ phải nghiêm túc, cũng như thêm một chút may mắn.

Nếu anh không đầu tư, không nghiêm túc ở giải này thì cũng như ngày xưa thôi (các CLB Việt Nam đều thua thê thảm). Muốn nghiêm túc thì phải do lãnh đạo, có sự đầu tư. Mà nếu Hà Nội FC không làm tốt ở AFC Cup thì rất phí phạm. Vì đây là sân chơi châu lục".

Năm 2020, Hà Nội FC có điểm nhấn là việc chiêu mộ 2 cựu binh Tấn Tài, Tấn Trường. Cả hai đã chơi rất tốt và câu hỏi là liệu họ có trụ lại được ở mùa tới? Nói về 2 cầu thủ từng nhiều năm gắn bó với mình này, HLV Lê Thụy Hải khen ngợi:

"Tấn Tài, Tấn Trường mà đá ở CLB khác thì hơi khó, nhưng về Hà Nội FC thì chơi rất dễ. Với Tấn Tài, trung phong của Hà Nội FC toàn cầu thủ hay nên dễ đá. Còn chung cả hai thì họ đã hòa nhập được với lối chơi của Hà Nội FC. Nhất là Tấn Tài, hồi ở Hà Tĩnh chủ yếu chỉ dự bị. Tấn Trường thì vẫn là thủ môn tốt. Dù lớn tuổi nhưng đấy không phải vấn đề lắm với thủ môn.

Hai cậu ấy ở với tôi cũng dài đấy (tại Bình Dương) nên tôi rất biết các em. Hai em đều rất giữ gìn và tập luyện hăng say. Các em không chơi bời hay rượu bia đâu. Vì thế nếu Hà Nội FC giữ lại, các em vẫn sẽ chơi tốt mùa tới. Thực tế là ở mùa vừa rồi, các em không phải người thừa. Đặc biệt lúc đội thiếu người, các em chơi và đóng góp rất tốt".

ĐÁ AFC CHAMPIONS LEAGUE 2021, VIETTEL CHỈ "CỌ XÁT, HỌC HỎI" MÀ THÔI

Khen Hà Nội FC xứng đáng vô địch, nhưng HLV Lê Thụy Hải cũng rất trân trọng Viettel. Ông nói: "Viettel vô địch cũng là rất xứng đáng vì các em quyết tâm từ đầu rồi. Họ đặt ra mục tiêu và cố gắng phấn đấu. Tất nhiên, các em cũng còn nhiều vấn đề lắm. Các em cầu thủ cũng còn trẻ, kinh nghiệm chưa phải là nhiều.

Năm nay Viettel vô địch cũng xứng đáng vì họ chỉ hơi kém nếu so với Hà Nội FC. Còn các đội khác đâu bằng họ được. Khi gặp Hà Nội FC thì Viettel lại rất may mắn, có một trận hòa. Còn trước đấy đá số họ thua Hà Nội FC. Các trận thắng sau cũng là may mắn. Ví dụ trận gặp Sài Gòn FC có bàn thắng cố định cũng là may mắn.

Viettel thì chưa chơi áp đặt được với ai. Ngay cả thắng Hà Tĩnh trên sân mình cũng rất nhọc nhằn, nhờ Trọng Đại sút một quả đẹp, nhưng cũng có may mắn".

Khi được hỏi cụ thể Viettel cần cải thiện những gì, cựu GĐKT CLB Bình Dương tiếp: " HLV Trương Việt Hoàng hẳn là biết việc phải làm, thể lực cần tăng thêm nữa, cách chơi thì hơi chậm cần tăng lên, ngoại binh cũng cần tìm chọn tốt hơn. Mà hàng thủ nếu chỉ trông đợi ở Tiến Dũng – Ngọc Hải cũng chưa đủ chắc chắn. Tiền đạo của họ cũng chưa thật sự hay, cách phối hợp và chơi chưa hay mà chủ yếu để đá tự do.

Theo tôi nghĩ, nên để một ngoại binh ở tiền vệ trục, để hỗ trợ cặp trung vệ. Hai trung vệ nội của họ va chạm cũng không tệ, nhưng so với ngoại binh thì chưa đủ. Nếu các đội khác cứ dùng ngoại binh chọc vào đó thì cũng khó. Hoàng Đức năm nay không thật sự nổi bật, Trọng Đại kết hợp Hoàng Đức chưa phải thật sự tốt trong phòng ngự và tấn công".

Về vai trò của HLV Trương Việt Hoàng trong hành trình vô địch của Viettel, ông Hải nhận định: "Trương Việt Hoàng tới thổi vào một luồng gió mới, cách chơi khác đi, tinh thần của các em cũng tốt lên. Nhưng để vượt trội thì cậu ấy chưa thấy có gì cả".

Ở mùa tới, Viettel sẽ đại diện V.League đá AFC Champions League sau nhiều năm chúng ta không được tham dự giải đấu lớn nhất châu Á cấp CLB. Tuy nhiên, mọi việc e rằng sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

"Viettel dự AFC Champions League cũng chỉ để học tập thôi. Khả năng thì chúng ta chưa tới. Nếu bốc thăm mà gặp đội Hàn Quốc, Nhật Bản thì tôi, làm gì nữa. Các ĐTQG nước ấy hơn mình rất nhiều. Các đội vô địch, mạnh của họ nhiều người đá ở đội tuyển. Nếu gặp thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Ngoại binh của họ thì thôi không bàn nữa, giá chuyển nhượng – lương gấp 10 lần bên mình…

Ai cũng muốn vươn lên, có dấu mốc nhưng không bằng thì phải chấp nhận. Nhưng chấp nhận bằng cách nào? Ta phải cố gắng học tập để vươn lên, rồi từ đó mới mong làm được kỳ tích. Dù thua cũng phải thi đấu nghiêm túc. Họ mạnh thì mạnh ở đâu, ta chống được ở đâu… dù cuối cùng vẫn thua. Ta phải tìm yếu điểm yếu của mình để cố gắng khắc phục… chứ không phải chỉ dự giải cho vui.

Tôi chỉ nói với Viettel là các bạn ấy cần có thêm người, vì anh còn phải thi đấu ở V.League. Chứ không phải anh đi đá AFC Champions League mà thua be bét ở V.League thì không ổn".

Gần đây, một vấn đề nóng liên quan tới CLB Viettel là chuyện có thể đổi tên thành Thể Công hay không. Có ý kiến cho rằng cơ cấu đội bóng Viettel không giống Thể Công - vốn toàn quân nhân. Đẳng cấp CLB này cũng chưa xứng tầm với cái tên Thể Công huyền thoại. Tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải cho rằng không nên làm phức tạp hóa vấn đề:

"Tôi nghĩ một cái tên thì cũng không nặng nề quá. Nếu anh muốn quay trở lại truyền thống, lấy tên Thể Công thì có vấn đề gì đâu. Không phải Thể Công là cái tên đặc biệt của quân đội, có bản quyền gì đó… Nên tôi nghĩ nếu Viettel lấy tên Thể Công cũng là bình thường, có gì đâu mà nặng nề. Mà cái tên Viettel hiện tại cũng không vấn đề gì, mọi người cũng hiểu Viettel là của quân đội. Quan trọng nhất là sự cống hiến cho NHM".

ẤN TƯỢNG NHẤT VỚI HÀ TĨNH; TRỌNG TÀI VIỆT NAM CÒN NHIỀU NGƯỜI "NGẢ NGHIÊNG"

Khi được hỏi ấn tượng gì nhất ở V.League 2020, HLV Lê Thụy Hải bất ngờ gọi tên CLB Hà Tĩnh. Ông nói: "V.League năm nay tôi ấn tượng nhất với Hà Tĩnh, đội vừa mới lên hạng. Sau này chia hai bảng ở giai đoạn hai thì Hà Tĩnh ở trên, nghiễm nhiên là sẽ khó đá. Nhưng phải nói tinh thần thi đấu, cách chơi là rất hợp lý.

Họ chơi điềm đạm, tôi không nghĩ các em ở Hà Tĩnh lại chơi được như vậy. Đó là điều rất ấn tượng. HLV Phạm Minh Đức thì nhiều người khen rồi, tôi không nhắc nhiều nữa. Em ấy có điều đặc biệt và quan trọng nhất là đã làm tốt. Hà Tĩnh tạo ra được điều háo hức cho tôi".

Về những mặt chung của V.League cần cải thiện, HLV Lê Thụy Hải tiếp: "Cách chơi của nhiều đội giờ không còn thô bạo nữa, không còn đá dài vượt tuyến nhiều nữa. Họ đá phối hợp tốt hơn. Các em cũng cải thiện dần dần về mặt thể lực. Nhưng theo tôi còn cần hơn nữa, hiện thì chưa đủ để vươn ra nước ngoài.

Chúng ta cũng cần có sự đầu tư, đó là chiêu mộ ngoại binh tốt. Các cầu thủ nội nhiều khi tiến bộ, học từ ngoại binh rất nhiều, còn hơn từ HLV. Nhìn ngoại binh họ chơi tốt ngay bên cạnh mình thì cầu thủ họ sẽ phải học theo, dù có thể đôi khi anh không thích. Ngoại binh họ chơi tốt hơn nội binh không chỉ nhờ thể hình thể lực. Cách sống và tập luyện của họ cũng chuẩn mực hơn nội binh đấy".

Liên quan đến công tác trọng tài, HLV Lê Thụy Hải cho rằng trình độ các Vua áo đen còn yếu kém, cần cải thiện mạnh mẽ: "Trọng tài cũng căng thẳng lắm, đặc biệt trước các trận cầu đinh. Nhưng trình độ trọng tài ở Việt Nam kém lắm. Để cho một trận đấu nát vụn ra là lỗi trọng tài chứ. Có cần để lợi thế không, có đáng phạt không… đừng để làm nát trận đấu, đó là do chuyên môn trọng tài.

Trọng tài Việt Nam chủ yếu là nghiệp dư, làm nghề tay trái thôi. Nhiều em sai sót không đáng có. Tại sao lại thế? Cũng có nhiều em ngả nghiêng, như vậy thì sợ lắm. Trọng tài chỉ có tích tắc phất cờ hay thổi còi mà có tư tưởng ngả nghiêng thì đương nhiên sẽ có lỗi thôi. Người Việt Nam thì thích tình cảm, thích có quan hệ… thật lòng là thế. Tất nhiên đa phần các em cũng thích làm tốt thôi, vì điều kiện cho trọng tài giờ tốt hơn nhiều rồi".

Trước câu hỏi ở V.League 2021, liệu đâu sẽ là những đội đua vô địch với Viettel, Hà Nội FC, ông Hải tiếp: "CLB TP.HCM không biết có đầu tư hay không. Đó là điều đáng chú ý. Quảng Ninh thì thôi không bàn vì họ vẫn vậy.

Sài Gòn FC thì khó vô địch được vì đội quân của anh Tiến Thành không có ai xuất sắc. Họ đá đều đều tích cực thôi. Muốn tạo nên dấu ấn thì phải có ngôi sao – người sẽ phá vỡ bế tắc trong một trận đấu, làm được điều khán giả thèm khát, chờ đợi. Nhìn vào Sài Gòn FC thì khó lắm. Họ không có ai xuất sắc, những người kha khá thì lớn tuổi rồi".

Cuối cùng, nói về những cầu thủ xuất sắc bậc nhất V.League 2020, HLV Lê Thụy Hải điểm một vài cái tên: "Hỏi ai là cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2020 thì khó, nhưng theo tôi quan sát thì Văn Quyết rất tốt.

Tất nhiên cũng có lúc em đá hỏng quả này quả kia, nhưng nhìn chung em đá rất đều. Cầu thủ ra sân để NHM thấy mình phô diễn, chữ không chỉ là mình chơi theo kiểu của mình. Quang Hải có tiến bộ nhưng thi đấu thất thường, không đều. Văn Quyết thì đều nhiều năm rồi, tuổi tác của em cũng đâu còn ít. Mình thích những cầu thủ như vậy.

Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (trung vệ) cũng tốt. Đức Chiến của Viettel cũng được lắm. Hà Nội thì Thành Lương vào sân đá dự bị vẫn hay, bé tý nhưng nhiệt tình. Mình thích những cầu thủ như vậy".