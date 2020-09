HLV Lê Thụy Hải nhận định bất ngờ về Công Phượng, cảnh báo mạnh mẽ Hà Nội FC

Chiều và tối nay sẽ diễn ra 2 trận Bán kết cúp Quốc gia 2020. Lúc 18h00 là cặp Than Quảng Ninh vs Viettel. Lúc 19h15 là trận cầu đinh Hà Nội FC vs TP.HCM. Hồi tháng Bảy vừa rồi tại vòng 11 V.League 2020, TP.HCM đón tiếp Hà Nội và thua 0-3. Khi được hỏi liệu trận đấu tối nay có là chiến thắng cách biệt nữa cho CLB Thủ đô không, HLV Lê Thụy Hải nhận định:



"HLV của TP.HCM vừa thua đau Hà Nội rồi, giờ ông ấy sẽ không thể để như lần trước được. Bên cạnh đó, ông ấy có 2 ngoại binh mới, đều có tên tuổi. Vì vậy không phải Hà Nội "ăn" TP.HCM dễ.

Lối chơi của Hà Nội lâu nay tôi thấy vẫn thế ạ, đá ra biên, tạt vào thì không có người. Nên chủ nhà cũng có nhiều cái khó đấy. Trông thế nhưng TP.HCM họ toàn diện hơn. Họ có người sút xa, có người kiến tạo, ngoại binh cũng tốt.

Tất nhiên Hà Nội cũng có Omar trở lại rồi nhiều ngôi sao khác… Về cơ bản, hôm nay nếu hai đội đá cởi mở thì trận đấu sẽ rất hay. Còn nếu họ đá thận trọng thì vẫn có sự gay cấn".

Sẽ không dễ để Hà Nội thắng tiếp TP.HCM như tại vòng 11 V.League 2020?

Ở trận đấu tại SVĐ Hàng Đẫy, điều đáng tiếc nhất là Công Phượng bị treo giò (tích đủ 2 thẻ vàng) nên không thể tham dự. Khi được hỏi sự thiếu hụt này sẽ tác động nhiều ít thế nào đến TP.HCM, HLV Lê Thụy Hải tiếp:



"Tôi nghĩ thiếu Công Phượng thì cũng không ảnh hưởng gì, vì TP.HCM có 2 ông tây mới rồi. Mà trận này dễ dẫn tới đá phạt đền lắm. Như vậy sẽ càng gay cấn. Gần đây tôi xem Hà Nội đá, dù họ thắng 7-0 nhưng Quang Hải, Hùng Dũng đá thường lắm, không thấy có gì đặc biệt cả. Không biết báo chí khen ngợi như thế nào, nhưng tôi thấy họ đá cũng bình thường".

Ở buổi họp báo trước trận hôm qua, HLV Chu Đình Nghiêm cũng đưa ra quan điểm: "Vắng Công Phượng biết đâu TP.HCM lại chơi hay hơn?"

Cũng dành nhiều sự chú ý cho trận đấu giữa Hà Nội vs TP.HCM, chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại có những nhận định khác người bạn của mình. Ông nghiêng nhiều hơn về CLB Thủ đô và cũng cho rằng vắng Công Phượng sẽ làm giảm nhiều sức mạnh hàng công TP.HCM.

"Công Phượng đang có phong độ rất cao. Đặc biệt ở trận trước thắng 3-2 Bà Rịa-Vũng Tàu, xem Công Phượng đá thì mọi người rất thích. Đây là cầu thủ chủ chốt nên sự thiếu vắng Công Phượng sẽ làm hàng công TP.HCM kém hiệu quả đi nhiều đấy.

Trận đấu này đặt ra cho chúng ta một câu hỏi hết sức thú vị. Các ngoại binh tới Việt Nam, hiếm ai đắt giá như bộ đôi của TP.HCM. Vì thế chúng ta kì vọng họ sẽ là những cầu thủ tốt, chất lượng cao. Nhưng họ chưa thi đấu nên chúng ta chưa hiểu thế nào. Dù sao thì đấy cũng là điều để kích thích NHM ở trận ngày mai.

Tân binh đắt giá Guillermo Ortiz sẽ giúp TP.HCM thắng Hà Nội?

Hà Nội thì đang ổn định, chơi tốt dù thiếu nhiều người. TP.HCM vắng Công Phượng mà không có ngoại binh tốt thì khó mà tin tưởng được. Giờ họ có 2 ngoại binh đắt giá thì sẽ khiến trận đấu rất lý thú, hấp dẫn.

Tôi vẫn nghiêng chiến thắng về cho Hà Nội. Họ có sự cân bằng giữa tấn công với phòng thủ. Chứ thực ra, TP.HCM dù tấn công rất tốt nhưng điểm yếu của họ lâu nay chưa được khắc phục.

Tôi cảm giác như càng ngày họ càng lún sâu vào điểm yếu. Hàng thủ của họ kém, để Bà Rịa-Vũng Tàu ghi đến 2 bàn, mãi về sau mới lấy công bù thủ thôi. Đó là cái để Hà Nội có thể khai thác được. Tôi đoán kết quả sẽ có trong 90 phút thôi, không cần chờ đá penalty đâu".

Tuy nhiên, cũng có một điểm ông Vũ Mạnh Hải nhận định giống HLV Lê Thụy Hải, đấy là Quang Hải vẫn chơi chưa thật sự tốt thời gian qua, cần nỗ lực hơn để tìm lại phong độ đỉnh cao.