HLV Kim Sang-sik xuất chiêu cao tay, Đặng Văn Lâm vừa trở lại đã mất chỗ?

Tối qua, ĐT Việt Nam tiếp đón Nepal ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, nhiều người dự đoán đây là trận đấu dễ dàng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik nhưng thực tế không phải vậy. Kết thúc hiệp một, tỷ số là 1-1 và phải khi Nepal mất 1 người ở hiệp hai, chúng ta mới ghi thêm được 2 bàn thắng, kết thúc với tỷ số 3-1.

Điều đặc biệt là 2 cầu thủ ghi bàn cho ĐTVN ở hiệp hai đều tới từ tuyến sau. Nói về điều này, HLV Phạm Minh Đức chia sẻ và đồng thời cũng chỉ ra lỗi thi đấu chưa tốt của Đặng Văn Lâm, người vừa trở lại ĐTQG:

"Xuân Mạnh ghi bàn thì tôi hơi bất ngờ vì cậu ấy ở hơi xa cầu môn. Thường thì các cầu thủ ở gần cầu môn sẽ ghi bàn, nhưng khi có tình huống cố định, Xuân Mạnh đã tham gia tấn công. Khi đó, cậu ấy lại là một người rất hay ghi bàn, đa phần là nhờ đánh đầu.

Phạm Xuân Mạnh ghi bàn quan trọng khi ĐT Việt Nam đang bế tắc.

Còn Văn Vĩ là cầu thủ mà chúng ta thấy ông Kim thường thay vào mỗi khi bế tắc. Cậu ấy có khả năng xuyên phá, đi bóng trong phạm vi hẹp, tạo đột biến rất tốt. Ở đây thì Văn Vĩ đã tận dụng bóng hai rất tốt để ghi bàn.

Với những gì đã diễn ra trong hiệp một, ai cũng nghĩ chúng ta sẽ có bàn thắng ở hiệp hai thôi. Vì chúng ta kiểm soát thế trận tốt. Đối phương chỉ có lẻ tẻ các pha phản công nhưng không gây được khó khăn.

Dù vậy, chúng ta cũng thấy một tình huống mà nếu đối phương mạnh, có thể ĐTVN thủng lưới. Đấy là khi Xuân Mạnh chuyền về rất bình thường, đáng lẽ Văn Lâm xử lý tốt nhưng lại đá hỏng. Đấy là hạn chế khi chơi chân của Văn Lâm. Nếu gặp một đối thủ mà họ gây áp lực ở ngay phần sân chúng ta thì có khả năng Văn Lâm sẽ khó đáp ứng được yêu cầu chơi chân.

Hôm nay chúng ta gặp một đối thủ yếu, họ gần như không có cơ hội. Chứ nếu không thì Văn Lâm sẽ rất khó triển khai bóng ở phần sân nhà".

Với đối thủ Nepal, HLV Phạm Minh Đức cho rằng đội khách đã tìm hiểu rất kĩ chúng ta, đề ra đấu pháp phòng ngự chặt cực kỳ khó chịu. Bởi thế, không lạ khi ĐTVN gặp khó ở hiệp một, nhưng cái hay là sang hiệp hai, ông Kim đã biết cách "cởi nút thắt":

"Các đội bóng đều được chuẩn bị kĩ. Mọi người nói Nepal gần đây ít thi đấu chuyên nghiệp nên thể lực không tốt. Nhưng tinh thần của họ thì lại rất tốt. Thường các cầu thủ sẽ rất khỏe ở đầu trận. Rồi HLV Nepal sẽ phân tích chúng ta, để tìm ra đấu pháp thích hợp là co cụm phòng ngự. Sang hiệp hai khi chúng ta tấn công họ, họ cũng lùi về thủ rất kĩ. Đối thủ dày đặc ở phần sân nhà, nên dù chúng ta cố gắng triển khai bóng nhưng đôi khi thậm chí lại mất bóng, để đối phương phản công.

Trước đối thủ dựng xe bus 2 tầng như vậy thì rất khó chơi. Đó cũng là lý do tại sao ông Kim không rút Tiến Linh ra. Giữ cậu ấy lại bởi khi tạt bóng từ 2 biên, chúng ta vẫn cần một tiền đạo cao bên trong. Nếu chúng ta có những cầu thủ như Xuân Son thì sẽ khai thác được nhiều hơn. Tỳ, đè, cài, dựa, một tiền đạo mục tiêu chơi một hai nhịp, nhả ra sút xa là cách để chống lại những hàng thủ dày đặc.

Về chuyên môn, hôm nay ĐTVN đang phải tập tấn công. Cách nào để xuyên phá phòng ngự đối phương? Tôi nghĩ cách của HLV Kim Sang-sik đã thành công. Đầu trận khó khăn vì chưa biết đối thủ ra sao. Nhưng khi biết rồi thì ông ấy sẽ lần lượt tung các quân bài vào sân. Điều đó cho thấy sự chuẩn bị rất kĩ lưỡng của ông Kim Sang-sik. Tôi đánh giá rất cao điều đó. Nếu một HLV mà sang hiệp hai cũng không biết làm gì thì mới là vấn đề. Nhưng hiệp hai HLV Kim Sang-sik đã làm rất tốt.

Về Nepal, chúng ta phải chú ý là họ rất ít khi thua sâu, nếu có thua cũng là cách biệt 1, 2 bàn thôi. Họ chơi rất nỗ lực, nên chúng ta giành trọng 3 điểm là quan trọng rồi!".

Trước một Nepal chơi phòng ngự dày đặc, HLV Kim Sang-sik đã giúp các học trò tìm ra giải pháp để ghi 2 bàn trong hiệp hai.

Trước đó, khi HLV Kim Sang-sik gọi đến 8 cầu thủ U23 lên ĐTQG, nhiều người đã nghĩ về kịch bản ông thầy người Hàn Quốc thử trẻ hóa mạnh mẽ đội hình. Nhưng thực tế trước Nepal, đội hình ra sân của ĐTVN không có nhân tố trẻ nào. Các cầu thủ U23 cũng được cho vào thay người khá hạn chế.

Dù trước mắt chúng ta còn một trận nữa với Nepal lúc 19h30 ngày 14/10, nhưng BLV Tiến Dũng cho rằng, cơ hội của cầu thủ trẻ là thấp:

"Chúng ta là đội được đánh giá mạnh hơn hẳn nhưng vẫn mắc sai lầm và thủng lưới, cả tình huống như anh Minh Đức nói đấy.

Một điều tôi lo là sau những gì ĐTVN thể hiện hôm nay, có lẽ ở trận lượt về, HLV Kim Sang-sik cũng khó lòng tạo được cơ hội cho các cầu thủ U23. Có lẽ vẫn phải là những cựu binh sẽ đá thôi. Trận này các cựu binh của chúng ta cũng gặp khó khăn, nhưng Nepal cũng là đội tạo ra được bất ngờ cho chúng ta, nên cơ hội để sử dụng cầu thủ trẻ hòng tạo đổi mới là khó.

Trận tới, tôi thích Trung Kiên được bắt chính. Cậu ấy là một thủ môn tốt và cũng đang chơi hay trong màu áo HAGL".

Đồng tình với BLV Tiến Dũng, HLV Phạm Minh Đức cũng cho rằng ĐTVN có thể thay đổi vị trí thủ môn ở trận tới, khi Văn Lâm trận này có sai lầm, và chúng ta có những thủ môn khác đáng để trao cơ hội:

"Điều quan trọng là sau trận này, chúng ta vẫn giữ được thể lực tốt, cầu thủ không chấn thương, thì HLV Kim Sang-sik ít nhất vẫn phải duy trì bộ khung tốt. Nếu có thay thì thay 1 vị trí thủ môn chẳng hạn, rồi thêm 2 hoặc 3 vị trí là cùng ở trận sau thôi".

Hiện trên BXH bảng F, Malaysia vẫn đang đứng đầu với 9 điểm. Hôm qua, họ đã thắng Lào 3-0 dù cũng gặp chật vật ở hiệp một. ĐT Việt Nam đứng thứ hai với 6 điểm.