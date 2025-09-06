Hình ảnh tân thủ tướng Thái Lan quỳ gối bên cha sau khi đắc cử

Tờ báo địa phương Naewna đưa tin tân thủ tướng Thái Lan có mặt tại bệnh viện Ramathibodi lúc 17 giờ 40 phút ngày 5-9.

Ông Anutin Charnvirakul nhanh chóng cúi chào rồi ôm chầm lấy cha là cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chavarat Charnvirakul.

Thủ tướng mới đắc cử Anutin Charnvirakul quỳ gối, ôm cha ở bệnh viện. Ảnh: Naewna

Hai cha con cùng nhau ăn tối và tỏ rõ niềm vui trước thành công lớn trong sự nghiệp chính trị của ông Anutin Charnvirakul.

Sau đó, tân Thủ tướng Thái Lan trở về trụ sở đảng Bhumjaithai do mình lãnh đạo để cùng đồng sự đón mừng thắng lợi.

Ông Anutin Charnvirakul trở thành thủ tướng thứ 32 của Thái Lan với 311/490 phiếu ủng hộ từ Hạ viện Thái Lan trong cuộc bỏ phiếu ngày 5-9.

Thủ tướng mới đắc cử Anutin Charnvirakul quỳ gối, ôm cha ở bệnh viện. Ảnh: Naewna

Ông là con trai cả của cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Chavarat Charnvirakul kiêm người sáng lập Công ty Kỹ thuật và Xây dựng Trung - Thái (STECON).

Ông Anutin có hai người em, đều là doanh nhân, trong đó có một người đang làm giám đốc STECON.

Theo tờ Nation, ông Anutin tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật tại Đại học Hofstra (Mỹ) vào năm 1989, chuyên ngành kỹ thuật, lấy chứng chỉ sau đại học của Khoa Thương mại và kế toán, Đại học Thammasat (Thái Lan) vào năm 1990, rồi tiếp tục hoàn thành nhiều khóa học chuyên sâu về kinh tế, phát triển đô thị, khoa học năng lượng, tư pháp...