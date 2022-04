Hình ảnh sinh vật mập mạp này nhận được hơn 12 ngàn lượt chia sẻ, đây là loài gì?

Mới đây, trên trang Facbook cá nhân có tên Chad Payne đã đăng tải hình ảnh một con rắn to lớn bị bắt tại quận Lowndes thuộc tiểu bang Alabama, Mỹ. Hình ảnh được đăng tải vào ngày 7/4 và sau ít ngày đã thu hút tới 1 ngàn lượt thích và 12 ngàn lượt chia sẻ.

Đây là loài rắn gì?

Con rắn trên thực chất chỉ có chiều dài khoảng 1,1m và là một con rắn có kích thước lớn hơn trung bình một chút so với các con rắn khác cùng loại, nhưng hiệu ứng thị giác khi đặt gần camera đã khiến nó trở nên to lớn hơn bình thường rất nhiều. Thậm chí nhìn nó chẳng khác nào một con trăn vì cơ thể to lớn, mập mạp.

Có câu hỏi đặt ra là thực chất đây là loài rắn gì?

Tên của loài rắn trong ảnh trên là rắn Cottonmouth (tên khoa học: Agkistrodon piscivorus) - một loài rắn độc trong họ Rắn lục sinh sống ở miền đông nam nước Mỹ. Chúng cũng là loài duy nhất thuộc họ rắn lục sống bán thủy sinh, gần nguồn nước.

Xem video:

Rắn độc Cottonmouth

Loài rắn này bơi rất giỏi và có thể bơi ra biển trên một quãng đường dài. Nọc độc của chúng khá nguy hiểm khi có thể gây đau đớn và nguy hiểm đến tính mạng. Nếu gặp nguy hiểm thì chúng sẽ cuộn tròn mình lại và nhe những răng nanh sắc nhọn để hù dọa.



Những cá thể trưởng thành thường dài từ 65 đến 90 cm, trọng lượng trung bình từ 201g đến 560g. Do đó cá thể ở hình trên cũng là một con rắn Cottonmouth lớn hơn thông thường. Tuy nhiên cá thể lớn nhất được ghi nhận dài đến 1,88m (tại Dismal Swamp, Carolina).

Tuy nọc độc của chúng hiếm khi gây chết người nhưng rắn Cottonmouth vẫn được đánh giá là loài rắn độc nguy hiểm đối với con người. Trạng thái bảo tồn của loài rắn này: Ít quan tâm (ổn định).

https://soha.vn/hinh-anh-sinh-vat-map-map-nay-nhan-duoc-hon-12-ngan-luot-chia-se-day-la-loai-gi-20220405145357081.htm