Hình ảnh mới của Tuấn Hưng đang bị bàn tán

Khoảng hơn 1 tuần trước, Tuấn Hưng từng tiết lộ liên tục phải vào viện để kiểm tra và truyền nước do gặp vấn đề liên quan dạ dày. "Thật ra thời gian qua mình thiếu ngủ và suy nghĩ nhiều, ngày nào cũng ít ngủ, nhiều khi cũng 5 giờ sáng dậy rồi làm việc cả ngày (gần như không nhậu luôn), cái đầu thì không suy nghĩ không được. Khoảng 2 tuần nay thì tập ngủ sớm và đã ngủ đủ 8 tiếng rồi", Tuấn Hưng chia sẻ.

Mới đây, Tuấn Hưng bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội khi một hình ảnh ghi lại biểu cảm lạ của nam ca sĩ được lan truyền rộng rãi. Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Tuấn Hưng diện áo phông trắng đơn giản, nằm trên giường với biểu cảm khiến nhiều người không khỏi bàn tán.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng và được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Hiện khoảnh khắc của nam ca sĩ vẫn đang nhận về lượng tương tác lớn.

Hình ảnh biểu cảm lạ của Tuấn Hưng đang được bàn luận rôm rả. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ từng phải nhập viện để kiểm tra và truyền nước do gặp vấn đề liên quan dạ dày. Ảnh: FBNV

Hồi cuối tháng 7 năm ngoái, Tuấn Hưng khiến nhiều khán giả lo lắng khi phải nhập viện để thực hiện tiểu phẫu vùng họng. Nam ca sĩ cho biết tình trạng sưng đau kéo dài đã ảnh hưởng trực tiếp đến giọng hát, buộc anh phải hủy đêm diễn vào tối 11/7 để tập trung điều trị.

Sau ca phẫu thuật, Tuấn Hưng gần như "ở ẩn", không còn chạy show dày đặc như trước. Thay vào đó, nam ca sĩ dành phần lớn thời gian ở bên gia đình, thay phiên chăm sóc mẹ trong thời gian bà điều trị bệnh. Giai đoạn đó, anh từng tiết lộ bản thân sụt khoảng 5kg vì áp lực tinh thần và mất ngủ kéo dài.

Tuấn Hưng từng trải qua ca tiểu phẫu ở họng vào năm ngoái. Ảnh: FBNV

Bên cạnh âm nhạc, Tuấn Hưng cũng từng lấn sân diễn xuất khi tham gia các dự án như Cho một tình yêu, Những nụ hôn rực rỡ và gần đây là Đào, phở và piano. Nam ca sĩ kết hôn với Hương Baby vào năm 2014 và hiện có tổ ấm viên mãn bên ba người con.