Hình ảnh Lương Bằng Quang có mặt làm việc với Công an TP.HCM

Sáng 13/10, thông tin Ngân 98 - người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu Shop bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm gây xôn xao dư luận. Giữa lúc hình ảnh Ngân 98 ở cơ quan chức năng được công bố, cư dân mạng cũng đặt nhiều dấu hỏi về vai trò và trách nhiệm của Lương Bằng Quang trong sự việc này. Bởi lẽ, cả hai là vợ chồng hợp pháp, công bố đã đăng ký kết hôn vào giữa năm 2024.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Lương Bằng Quang đã có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh những chi tiết liên quan đến sự việc này. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của Lương Bằng Quang và những người liên quan để xử lý theo quy định. Khi thông tin Ngân 98 bị tạm giam được công bố, xuất hiện khoảnh khắc Lương Bằng Quang cũng có mặt tại thời điểm trên.

Hình ảnh Lương Bằng Quang đã có mặt tại trụ sở Công An TP.HCM vào thời điểm Ngân 98 bị bắt (Nguồn: Ảnh cắt từ video của Vietnammedia - Chuyên trang thông tin đa phương tiện của TTXVN)

Khoảnh khắc gây chú ý của cả hai tại cơ quan chức năng (Nguồn: Ảnh cắt từ video của Dân trí)

Cư dân mạng lan truyền bức ảnh chụp vào tối 12/10, Lương Bằng Quang diện trang phục giống với ảnh trình diện trước công an

Ngân 98 cũng diện chiếc váy giống trong ảnh

Khi sự việc rầm rộ, PV đã liên hệ với Lương Bằng Quang qua số điện thoại được công khai trên Fanpage, tuy nhiên tình trạng máy bận và hiện vẫn chưa nhận được phản hồi. Hiện tại, các bài đăng trên trang cá nhân của Lương Bằng Quang nhận nhiều lượt "phẫn nộ" cùng nhiều bình luận mỉa mai, tiêu cực.

Báo Pháp luật TP.HCM cũng dẫn lời khai của Ngân 98, cô cho biết bản thân có vai trò trực tiếp điều hành Công ty ZuBu, còn ZuBu Shop do chồng cô - tức Lương Bằng Quang phụ trách thông qua M.T. V - người được nhờ đứng tên hộ kinh doanh. Theo Ngân 98, các sản phẩm bán ra từ ZuBu Shop do M.T.V trưng bày, sắp xếp; việc giao hàng cho khách, nhận tiền chuyển khoản cô không nắm rõ.

"Tất cả tiền thanh toán từ Công ty ZuBu thì chuyển về cho tôi. Còn hộ kinh doanh là anh Quang nhờ V. đứng tên, tôi không được rõ", Ngân 98 khai tại cơ quan chức năng.

Về mối quan hệ và tài sản với Lương Bằng Quang, Ngân 98 cho biết: "Anh Quang với tôi là vợ chồng, đã đăng ký kết hôn được hai năm. Trước đó, chúng tôi sống chung nhiều năm rồi mới cưới. Tài sản thì có lúc chung, lúc riêng".

Ngân 98 xác nhận đã đăng ký kết hôn, Lương Bằng Quang có hỗ trợ trong việc kinh doanh

Lương Bằng Quang không chỉ là người yêu mà còn đóng vai trò như quản lý cho Ngân 98 khi đi diễn. Nam ca sĩ là người chọn trang phục, sắp xếp show diễn, thậm chí lên ý tưởng chụp ảnh và hộ tống bạn gái đi diễn ở nhiều nơi. Cả hai còn nhiều lần cùng xuất hiện tại các buổi biểu diễn ở tỉnh. Dù vấp nhiều chỉ trích về phong cách ăn mặc phản cảm và phát ngôn gây sốc, Lương Bằng Quang vẫn công khai bênh vực, cho rằng cả hai chỉ đang sống đúng với cá tính.

Một trong những lần Lương Bằng Quang gây chú ý là khi Ngân 98 xảy ra mâu thuẫn với một "phú bà miền Tây" liên quan đến sản phẩm giảm cân. Khi bạn gái bị chỉ trích dữ dội, nam nhạc sĩ lập tức lên tiếng bảo vệ, đứng ra giải thích thay cô trên mạng xã hội và tham gia livestream để tranh cãi tay đôi. Trước thời điểm Ngân 98 bị bắt, tài khoản mạng xã hội của Lương Bằng Quang vẫn giữ nguyên các hình ảnh chung.