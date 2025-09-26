Hình ảnh giao thông khác lạ trên tuyến đường có camera AI giám sát

Hệ thống camera AI trên phố Phạm Văn Bạch (Hà Nội) cho thấy hiệu quả bước đầu khi các phương tiện chấp hành nghiêm tín hiệu đèn đỏ, không còn cảnh vượt ẩu như trước.
Hệ thống camera AI được lắp đặt tại đây có khả năng ghi hình và phân tích vi phạm trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả ban đêm. Công nghệ này có thể tự động nhận diện các hành vi như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều... với độ chính xác cao, cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc xử lý phạt nguội.
Hình ảnh người dân vô tư vi phạm luật giao thông tại những nơi chưa lắp camera AI sáng 29/6.
