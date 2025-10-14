HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam

Nguyễn Hưởng |

Công an xác định Shark Bình cùng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Ngày 14-10, Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech do doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch và một số công ty liên quan.

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 1.

Shark Bình tại cơ quan công an

Theo đó, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Shark Bình và 9 người khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc, từ tháng 11-2021 đến tháng 12-2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư "Next100 Blockchain". Bên cạnh đó, cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex để củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền) để rút vốn khỏi dự án.

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 3.

Shark Bình làm việc với cơ quan công an

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 4.

Shark Bình cùng các đồng phạm

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra, nhưng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư số tiền đặc biệt lớn.

Hình ảnh Shark Bình cùng các đồng phạm tại cơ quan điều tra:

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 6.

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 7.

Hình ảnh của Shark Bình bị tạm giam- Ảnh 8.

 

