Hiệu trưởng nói gì vụ bé 21 tháng tuổi bị bạn cắn tím người trong ngày thứ 2 đến lớp ở Thái Bình?

Ngày 14/9, bà Bùi Thị Huế, Hiệu trưởng trường Mầm non An Vinh (xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) thông tin về vết thương trên khắp cơ thể bé B. H. P. (21 tháng tuổi) trong ngày thứ 2 đi học.



Bà Huế cho biết, những vết thương trên người bé P. là do bạn cùng lớp cắn. Sự việc xảy ra tại lớp nhà trẻ 25 - 36 tháng tuổi do cô Nguyễn Thị Hải (SN 1970) là giáo viên chính.

Theo lời bà Huế, lớp 25 - 36 tháng tuổi được chia làm 2 nhưng chỉ có 3 giáo viên phụ trách. Riêng lớp của cháu B. H. P. có 19 học sinh.

Vào khoảng 8h15 ngày 10/9, cô giáo Hải đưa một học sinh khác đi vệ sinh thì bé P. bị bạn cùng lớp cắn, để lại nhiều vết thương trên người, thời điểm này không có giáo viên nào trong lớp. Qua kiểm tra, trên cơ thể bé có 12 vết cắn ở chân, lưng và vai.

Nữ hiệu trưởng cho hay, đến khoảng 9h30 cùng ngày, trẻ được gia đình đón về, lúc 10h, có một hiệu phó của trường cùng cô Hải tới gia đình bé xin lỗi. Còn lãnh đạo xã khi nắm được thông tin vụ việc cũng tới gặp gỡ gia đình bé P. ngay trong ngày 10/9.

"Chúng tôi đã yêu cầu cô Hải viết bản tường trình kể lại toàn bộ sự việc và báo cáo lên lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ. Tôi cũng để cô Hải nghỉ ít ngày, suy nghĩ về vụ việc vừa xảy ra, sau đó, Hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp đưa ra hình thức kỷ luật với giáo viên này", bà Bùi Thị Huế nói.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Roanh (Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Phụ) cũng khẳng định rằng, những vết thương của bé H. là do bạn cùng lớp cắn.

Theo ông Roanh, đây là sự việc đáng tiếc, để xảy ra sự việc này là trách nhiệm của giáo viên, sau đó là trách nhiệm của Ban giám hiệu cũng như Hiệu trưởng, cao hơn nữa là trách nhiệm của Trưởng phòng GD&ĐT.

"Chúng tôi cũng đưa ra các gợi ý, có thể để cô Hải làm nhân viên nuôi dưỡng, không để đứng lớp nữa... Tại bản tường trình, cô Hải bày tỏ đây là bài học nhớ đời với cá nhân cô ấy", ông Roanh nói.

Hai ngày trước, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cháu bé ở xã An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có nhiều vết đỏ tấy, trong đó có những vết xước, vết như nốt răng cắn ở cánh tay, đùi, mắt cá chân của bé trong ngày thứ 2 đến lớp học.

Theo chia sẻ của phụ huynh, ngày đầu tiên đi học là 9/9, ngày thứ 2 là ngày 10/9, gia đình cho cháu đi học lúc 7h35. Lúc đi học, bé rất vui vẻ, đến 9h30, mẹ cháu đến đón về thì thấy khắp người cháu tấy đỏ.

Khi hỏi mới biết, bé bị bạn học cùng cắn 12 vết ở tay, lưng và thậm chí ở cả mắt cá chân. Có những vết rướm máu.

Phụ huynh bé B. H. P. bày tỏ, con mới đi học, khóc quấy là bình thường, kể cả có bị bạn cắn 1 hay 2 nốt thì vẫn chấp nhận nhưng để nhiều đến hơn 10 vết cắn như vậy thì không thể chấp nhận.