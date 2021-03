Hiệu trưởng để vợ lấy điện thoại gửi nhiều clip ‘đồi trụy’ cho nhân viên nữ

Chiều 19/3, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới, An Giang cho biết, cơ quan này đã công bố quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Võ Thanh P. - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới.

Tờ Dân trí đưa tin, nguyên nhân ông P. bị kỷ luật theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới, là do vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo và quy tắc ứng xử của ngành giáo dục. Do đó, ngoài kỷ luật cảnh cáo, Phòng Giáo dục và đào tạo cũng không bổ nhiệm lại ông này vào chức vụ hiệu trưởng.



Trước đó, ông P. bị chị P.T.T., nhân viên kế toán của trường, tố nhiều lần gửi tin nhắn và clip đồi trụy cho chị trong thời gian dài, dù bị chị phản ứng.

Tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Tống Văn On Em - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Chợ Mới, An Giang cho hay, trong thời gian này, sẽ giao cho Phó hiệu trưởng của Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn tạm thời phụ trách điều hành và cho biết, trong vụ việc này, cô T. cũng có vi phạm nhắn tin qua lại này nọ nên sẽ bị kỷ luật. Xử lý hình thức nào sẽ do phó hiệu trưởng phụ trách xử lý".



Trước đó, ông Võ Thanh Phong bị chị T. gửi đơn tố cáo về việc tài khoản mạng xã hội ông Phong liên tục gửi nhiều tin nhắn, clip ‘nhạy cảm’ cho chị trong thời gian dài dù bị chị phản ứng.

Huyện ủy - UBND huyện Chợ Mới đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện xác minh vụ việc.



Kết quả xác minh bước đầu theo tờ Đất Việt, đoàn thanh tra khẳng định ông Phong có nhắn tin cho chị T. nhưng chỉ trao đổi công việc, còn những hình ảnh, clip nhạy cảm hay phim đồi trụy là do… vợ ông Phong nhắn.



"Đến khi Công an xã Bình Phước Xuân yêu cầu vợ ông Phong thực hiện lại cách nhắn tin và gửi những hình ảnh trên thì vợ ông Phong không làm được và nói là lâu rồi quên", tờ Đất Việt trích văn bản kết quả xác minh của đoàn thanh tra.



(Tổng hợp)