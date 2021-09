Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Khê đã có mặt bảo vệ hiện trường, tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, củng cố hồ sơ để xử lý. Ảnh: C T.