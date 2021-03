Hiện trường thanh niên giết hại bạn gái cũ rồi tự sát ở Bắc Giang

Trưa 21/3, Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, họ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu họ công bố, vào hồi 15h30 ngày 20/3, Công an huyện Lục Nam tiếp nhận khai báo của gia đình ông Nguyễn Văn Nh (SN 1967, trú tại thôn Khe Sâu, xã Trường Sơn) về việc phát hiện tại nhà mình có con trai ông là Nguyễn Văn Tr (SN 1995) và Nguyễn Thị Ph (SN 2002, trú tại thôn Tân Mộc Phố, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam - là bạn gái của Tr) đã tử vong trong phòng.

Qua khám nghiệm, bước đầu xác định nạn nhân Tr chết do có vết thương ở đầu, nạn nhân Ph có vết dao cắt ở cổ.

Thượng tá Nguyễn Trọng Thi (Phó trưởng Công an huyện Lục Nam) cho hay, thanh niên tên Tr chết do một vết đạn ở thái dương bên trái. Công an thu giữ được một khẩu súng kíp tự chế và một con dao ở trong phòng.

Theo ông Thi, điều tra ban đầu giữa Tr và chị Ph có quan hệ tình cảm. Chiều cùng ngày, chị Ph đến nhà anh Tr chơi, rồi cả hai đóng cửa ở trong, sau đó xảy ra án mạng.

Đến 15h30 cùng ngày, người thân phát hiện có máu chảy ra từ khe cửa, khi phá cửa thì phát hiện hai người đã chết.

"Hai người yêu nhau khoảng 3 - 4 năm, chị Ph thỉnh thoảng đến nhà anh Tr chơi và bố mẹ anh Tr đều biết. Nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn tình cảm", ông Thi thông tin.

Còn theo một số người dân, trước khi xảy ra vụ việc thương tâm, trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Văn Tr liên tục chia sẻ lại những status, clip tâm trạng buồn về tình yêu: "Mệt mỏi lắm rồi, tới đâu hay tới đó thôi".

Nhiều người cho rằng rất có thể do gặp khúc mắc trong chuyện tình cảm, nên thanh niên này đã chọn cách kết thúc tiêu cực. Thậm chí ngày cuối tháng 2 vừa qua, Nguyễn Văn Tr còn đăng status với lời lẽ bực tức và thách thức.



Lê Minh Ph gần đây cũng liên tục chia sẻ tâm trạng buồn về chuyện tình cảm. Bên dưới phần bình luận nhận được không ít lời động viên từ bạn bè. Không những vậy, Facebook Nguyễn Văn Tr cũng vào bình luận qua lại.

Lãnh đạo UBND xã Trường Sơn cho biết, Nguyễn Văn Tr là công dân sinh sống trên địa bàn xã, về nhân thân người này vốn là công dân bình thường, chưa có tiền án tiền sự.



Có thông tin cho rằng nữ nạn nhân sắp lấy chồng.