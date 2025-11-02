Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng cuốn trôi nhiều hoa màu và tài sản của người dân.
Vụ vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều nhà cửa, cây cối ở đây bị cuốn trôi. Một khung cảnh tan hoang trải dài theo đường cuốn trôi cả dòng nước dữ.
Ngày 2/11, nhiều người dân ở xã Tuy Phong vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ vỡ hồ chứa nước khiến 1 cháu bé tử vong .
Nhiều nhà cửa bị dòng nước kèm theo bùn đất vùi lấp. Đường xá, kênh rạch chứa đầy cây cối, sói lở khắp nơi. Dòng nước lũ từ thượng nguồn – nơi con đập bị vỡ đổ xuống xã Tuy Phong, cày xới toàn bộ khu dân cư và vùng sản xuất rộng lớn.
Nhiều người dân sống ở đây cho biết, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy.
Đến trưa 2/11, lực lượng chức năng xã Tuy Phong và người dân vẫn đang miệt mài dọn dẹp nhà cửa, đường xá.