Vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng cuốn trôi nhiều hoa màu và tài sản của người dân.

Vụ vỡ hồ chứa nước ở xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng khiến nhiều nhà cửa, cây cối ở đây bị cuốn trôi. Một khung cảnh tan hoang trải dài theo đường cuốn trôi cả dòng nước dữ.

Nhiều đồ đạc, tài sản người dân bị nước, bùn đất vùi lấp, cuốn trôi.

Ngày 2/11, nhiều người dân ở xã Tuy Phong vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ vỡ hồ chứa nước khiến 1 cháu bé tử vong .

Nhiều nhà cửa bị dòng nước kèm theo bùn đất vùi lấp. Đường xá, kênh rạch chứa đầy cây cối, sói lở khắp nơi. Dòng nước lũ từ thượng nguồn – nơi con đập bị vỡ đổ xuống xã Tuy Phong, cày xới toàn bộ khu dân cư và vùng sản xuất rộng lớn.

Nhiều người dân sống ở đây cho biết, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy.

Người dân vất vả dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm cho đến trưa vẫn chưa xong.

Nhiều chuồng trại của người dân bị nước cuốn trôi.

Kênh mương chứa đầy cây cối, hoa màu nằm ngổn ngang khắp nơi.

Một chiếc xe máy được người dân kéo ra khỏi bùn đất.

Xe máy bị nước, bùn đất vùi lấp.

Đến trưa 2/11, lực lượng chức năng xã Tuy Phong và người dân vẫn đang miệt mài dọn dẹp nhà cửa, đường xá.

Khung cảnh tan hoang ở xã Tuy Phong sau vỡ hồ chứa nước.

Lực lượng chức năng xã Tuy Phong giúp người dân dọn dẹp nhà cửa.