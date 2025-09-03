Hiện trường ám ảnh: Mercedes gây tai nạn liên hoàn rồi cháy rụi, thi thể tài xế 18 tuổi mắc kẹt bên trong biến dạng

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân họ Kha, 18 tuổi, nghi đã lén lấy xe Mercedes của gia đình để lái ra ngoài. Khi di chuyển đến đoạn đường trên, chiếc xe bất ngờ lao vào đuôi một xe đầu kéo đang chạy ở làn ngoài. Cú tông mạnh khiến xe Mercedes lập tức bốc cháy dữ dội, sau đó tiếp tục lệch sang trái và va chạm thêm với một ô tô con. Nạn nhân bị mắc kẹt trong khoang lái. Do không kịp thoát thân nên đã tử vong tại chỗ trong ngọn lửa.

Hiện trường vụ tai nạn

Tai nạn xảy ra vào lúc 16h42 (giờ địa phương). Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát và cứu hỏa đã điều động 5 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương cùng 11 nhân viên đến hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt vào lúc 16h55, chiếc Mercedes đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, thi thể tài xế bị cháy đen, không còn dấu hiệu sự sống.

May mắn, tài xế xe đầu kéo không bị thương, tài xế ô tô con cũng may mắn thoát nạn. Riêng một nữ hành khách ngồi trên xe con bị đau cánh tay phải do va chạm, song vẫn tỉnh táo và đã được đưa đến Bệnh viện Bộ Y tế Chương Hóa để điều trị.

Clip hiện trường

Theo cảnh sát, thanh niên họ Kha vừa tròn 18 tuổi, nhiều khả năng đã lén sử dụng xe Mercedes của gia đình trước khi gây tai nạn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân, xem xét khả năng nạn nhân có vi phạm tốc độ, mất tập trung hay không có giấy phép lái xe.