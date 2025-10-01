Hết quân để triển khai ở Ukraine, Nga chuyển sang chiến thuật "ngồi nhà chiến đấu"

Hao hụt nhân lực

Cuộc chiến tại Ukraine đã khiến Nga chịu nhiều thương tổn. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Anh, đến tháng 7 năm nay, tổng số thương vong của Nga đã lên tới một triệu người, bao gồm cả binh sĩ bị thương. Trong khi đó, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ ước tính hơn 250.000 lính Nga thiệt mạng.

Bất chấp những tổn thất này, Nga vẫn kiểm soát thêm 12% lãnh thổ Ukraine kể từ năm 2022. Tuy nhiên, thành quả này phải đánh đổi bằng một cái giá vô cùng đắt đỏ. Với tốc độ này, Nga đang mất 10 binh sĩ cho mỗi dặm vuông lãnh thổ chiếm được. Kể từ cuối năm 2024, Moscow đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.

Tuyển quân từ lâu đã là một thách thức đối với quân đội Nga. Nước này hiện đang phải vật lộn để duy trì đủ quân số cần thiết.

Do không đạt được thắng lợi nhanh chóng bằng các chiến thuật thông thường, Nga đã bắt đầu sử dụng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) tầm xa từ năm 2022 như một giải pháp thay thế quân lực.

Kể từ đó, việc sản xuất drone tại Nga đã được đẩy mạnh, cho phép Moscow "ngồi tại nhà" có thể phóng hơn 1.000 drone và tên lửa chỉ trong một đêm. Các drone của Nga có sức công phá đáng gờm.

Thay vì phải tuyển mộ và huấn luyện binh sĩ trên chiến trường, Nga đang tăng cường đào tạo các phi công điều khiển drone. Dự kiến trong vòng 5 năm tới, số lượng phi công drone được đào tạo sẽ vượt qua số lính bộ binh, với hơn một triệu chuyên gia sẽ ra lò vào năm 2030.

Chiến thuật hỗn hợp

Drone của Nga có tầm bay từ khoảng 480 - 1.600 km, cho phép chúng có thể vươn tới nhiều địa điểm ở Tây Âu từ các căn cứ khác nhau tại Nga. Mẫu drone mồi nhử Gerbera, với giá khoảng 10.000 USD, đã bay vào Ba Lan, có tầm hoạt động tối đa khoảng 480km. Trong khi đó, dòng drone Shahed trị giá từ 20.000-50.000 USD, vốn được sử dụng rộng rãi ở Ukraine, có thể bay xa hơn 1000km.

Khi cuộc xung đột ngày càng tiêu tốn nguồn lực, Nga đang chuyển trọng tâm sang chiến tranh hỗn hợp, kết hợp giữa các cuộc tấn công bằng drone, chiến tranh mạng và các chiến thuật tâm lý.

Dù Ukraine rất thành thạo trong việc sản xuất và đánh chặn drone của Nga (với tỷ lệ thành công từ 80-90%), NATO dường như vẫn chưa theo kịp. Các thành viên liên minh vẫn phải dùng đến tiêm kích hoặc các hệ thống phòng không trị giá hàng tỷ USD chỉ để đối phó với những chiếc drone Gerbera giá rẻ của Nga.

Trong khi đó, Nga ngày càng cải tiến thêm nhiều chiến thuật mới.

Một máy bay không người lái (UAV) Gerbera của Nga gần đây đã bị ghi lại hình ảnh với các camera gắn trên lưng. Động thái này cho thấy Moscow có thể đang tìm cách đối phó với việc Ukraine ngày càng tăng cường sử dụng các UAV đánh chặn giá rẻ để chống lại các đợt tấn công bằng UAV Shahed.

Hình ảnh từ UAV đánh chặn cho thấy khung thân đặc trưng của một chiếc Gerbera, loại UAV cánh quạt được thiết kế để mô phỏng đạn tuần kích Shahed có nguồn gốc từ Iran, đang bay trên một cánh đồng.

Khi UAV đánh chặn tiếp cận, có thể thấy rõ hai camera quang học được gắn ở phía sau chiếc Gerbera của Nga. Một camera hướng lên trời, trong khi chiếc còn lại hướng về phía sau, cho thấy chúng được lắp đặt nhằm phát hiện các mối đe dọa từ trên cao hoặc từ phía sau.

Nếu được triển khai rộng rãi trên các UAV tấn công tầm xa và UAV mồi nhử, những chiếc camera phía sau và thiết bị dò sóng vô tuyến có thể gây ra nhiều khó khăn mới cho các phi công điều khiển UAV đánh chặn của Ukraine.

Khi xung đột làm kiệt quệ quân đội, Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy mạnh chiến tranh hỗn hợp, tập trung đào tạo phi công drone thay vì bộ binh. Điều này cũng đồng nghĩa với việc NATO và các đối tác không thể chỉ dựa vào các phương thức phòng thủ truyền thống để đối mặt với bản chất luôn biến đổi của xung đột hiện đại.