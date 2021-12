Cô nàng từng theo học ngành sinh học tại Đại học Florida Gulf Coast nhưng sau đó bỏ ngang để theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Camila từng ký hợp đồng đầu quân cho những công ty quản lý người mẫu danh tiếng như Elite Model Management Miami, IKON Management, The Industry Model Management New York hay Next Management London