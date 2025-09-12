Herbalife khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh qua cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn”

"Tôi khỏe đẹp hơn" đã vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi thông thường

Trải qua 3 năm tổ chức liên tiếp, số lượng người tham gia cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" tăng trưởng vượt bậc qua từng năm, từ hơn 2.000 lượt đăng ký vào năm 2022, tăng lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và đạt gần 5.000 lượt vào năm 2024. Cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" Lần thứ 4 tiếp tục tìm kiếm những cá nhân dám thay đổi, sở hữu hành trình cải thiện ấn tượng và câu chuyện tạo động lực cho cộng đồng với thông điệp "Vượt giới hạn – Lan tỏa tinh thần sống khỏe đẹp".

"Tôi khỏe đẹp hơn"- nơi ghi dấu những câu chuyện truyền cảm hứng nhất

Trong khuôn khổ Lễ Phát động cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" Lần 4, nhà báo Trần Tuần Linh, Trưởng ban Tổ chức cho biết, qua 3 mùa giải, ngoài những con số ấn tượng, cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" còn đọng lại nhiều câu chuyện sâu sắc, truyền cảm hứng và những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc của các ứng viên. Cuộc thi không chỉ được chứng kiến những màn "lột xác" ngoạn mục về ngoại hình, mà còn là sự "lột xác" về tinh thần, về sự thay đổi nhận thức, sự kết nối của cộng đồng. Điều này chứng tỏ rằng, hành trình 3 mùa vừa qua của "Tôi khỏe đẹp hơn" không phải là 3 cuộc đua khắc nghiệt về giảm cân hay tăng cân mà là những hành trình của tình yêu thương và lan tỏa những điều đẹp đẽ trong xã hội hiện đại. Chính vì những ý nghĩa thiết thực này, cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" Lần thứ 4 sẽ có một số đổi mới để cuộc thi trở nên gần gũi, hấp dẫn và mang lại nhiều giá trị hơn như tăng cường các hoạt động tương tác, kết nối, có thêm các buổi giao lưu trực tuyến với các chuyên gia hàng đầu về dinh dưỡng, huấn luyện viên thể hình uy tín để tư vấn, giải đáp và "tiếp lửa" cho các thí sinh trong suốt hành trình 3 tháng của cuộc thi. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ mở thêm các hạng mục tôn vinh mang tính cộng đồng, khuyến khích sự tham gia của các gia đình, các nhóm, các câu lạc bộ... để nhấn mạnh vai trò của người đồng hành, người giúp cho hành trình của sự bền bỉ trở nên dễ dàng và hạnh phúc hơn.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng biên tập báo Sức khỏe & Đời sống Trưởng ban Tổ chức cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" Lần 4.

Herbalife Việt Nam vinh dự và tự hào đồng hành cùng "Tôi khỏe đẹp hơn" Lần 4

Sau 3 mùa tổ chức, "Tôi khỏe đẹp hơn" đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trong phong trào rèn luyện thể chất, thực hành dinh dưỡng khoa học và hành trình chinh phục giới hạn bản thân. Hàng nghìn người tham gia, hàng chục triệu người theo dõi trên báo chí, mạng xã hội; cuộc thi không chỉ trao giải thưởng mà còn thổi bùng động lực sống năng động, nâng cao sức khỏe, cải thiện vóc dáng.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi được tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" lần thứ tư liên tiếp. Chúng tôi rất tự hào khi cuộc thi đã trở thành một nền tảng thường niên để truyền cảm hứng cho nhiều người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình bằng cách xây dựng các thói quen sống lành mạnh bao gồm việc tập thể dục thường xuyên kết hợp với dinh dưỡng cân bằng. Việc hợp tác cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức cuộc thi này là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của người dân và cộng đồng tại Việt Nam".

GS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" Lần 4.

Cũng tại Lễ phát động cuộc thi "Tôi khỏe đẹp hơn" Lần 4, ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông Cấp cao Herbalife Việt Nam chia sẻ, Herbalife tiếp tục đồng hành với Báo Sức khỏe & Đời sống trong cuộc thi này cùng nhiều sáng kiến, góp phần tiếp tục nâng cao sự quan tâm của cộng đồng đến vai trò quan trọng của dinh dưỡng và hoạt động thể thao để có một sức khỏe tốt hơn mỗi ngày. Herbalife và mỗi thành viên độc lập Herbalife đều là những đại sứ, mang những thông điệp về lối sống lành mạnh tích cực đến với cộng đồng và rất nhiều thành viên độc lập Herbalife cũng là những ứng viên tham gia vào cuộc thi này. Khi đồng hành cùng "Tôi khỏe đẹp hơn", Herbalife mong muốn đây không chỉ là một cuộc thi mà xa hơn nữa là giúp cho những người tham gia và những người xung quanh trong cộng đồng cùng nhau chia sẻ, thực hành những thói quen lâu dài về thực hành dinh dưỡng khoa học, cân bằng kết hợp với tập luyện thể thao, tiến tới đạt mục tiêu lâu dài về sức khỏe. Với ý nghĩa như vậy nên quá trình đồng hành của Herbalife không chỉ là một mùa, hai mùa mà là hành trình lâu dài để xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động để đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe trong cộng đồng.