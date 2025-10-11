Hệ thống trạm sạc “Made in Việt Nam” bắt tay đối tác quốc tế mở rộng mạng lưới sạc xe điện toàn quốc

Sáng ngày 11/10, EV Power, thương hiệu quốc tế hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng sạc xe điện và BitCharge - đơn vị trực thuộc BITCAR, nhà phân phối các đại lý ô tô chính hãng - đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mở rộng mạng lưới trạm sạc xe điện tại Việt Nam.

Theo nội dung thỏa thuận, EV Power ủy quyền cho BitCharge làm đại lý phân phối sản phẩm và dịch vụ liên quan đến trạm sạc EV Power tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. BitCharge sẽ đầu tư, xây dựng, vận hành và kinh doanh hệ thống trạm sạc công cộng, tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật của EV Power.

EV Power hiện có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển trạm sạc, với hơn 10.000 điểm sạc triển khai tại các thị trường như Hong Kong, Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia. Tại Việt Nam, doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động với mục tiêu xây dựng mạng lưới trạm sạc phủ khắp các tỉnh, thành.

Ông Chu Đức Duy, đại diện BitCharge, cho biết lễ ký kết hợp tác với EV Power đánh dấu giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên. Trước đó, BitCharge và EV Power đã cùng triển khai hơn 120 trụ sạc điện trên toàn quốc. Trong thời gian tới, hai doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới và hoàn thiện hạ tầng phục vụ người dùng xe điện tại Việt Nam, hướng tới 300, 500 và lên tới 1.000 trạm sạc công cộng trong thời gian tới.

Một nội dung đáng chú ý trong hợp tác là việc hai bên kết nối và liên thông dữ liệu giữa hai nền tảng E Charge International (EV Power) và BitCharge App (BitCharge). Người dùng của mỗi nền tảng có thể sử dụng trạm sạc của bên còn lại, tương tự mô hình roaming đang được áp dụng tại một số thị trường. Hai bên thống nhất cơ chế đối soát, xuất hóa đơn và thanh toán định kỳ hàng tháng dựa trên doanh thu thực tế từ các giao dịch sạc chéo.

Ngoài việc phát triển hạ tầng, BitCharge và EV Power sẽ phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu trên nền tảng số của mỗi bên, đồng thời phát triển phần mềm quản lý BitCharge App nhằm phục vụ công tác quản lý và mở rộng dịch vụ cho người dùng.

BitCharge là đơn vị trực thuộc BITCAR, nhà phân phối đa hãng ô tô tại Việt Nam, trong đó có hãng xe BYD tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Việc hợp tác với EV Power được xem là bước đi trong quá trình xây dựng hệ sinh thái năng lượng và dịch vụ dành cho người dùng xe điện.