Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành Shturm-S trở thành... thiết giáp chở quân

Nga đã đẩy mạnh việc phục hồi các khung gầm tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Shturm-S đã ngừng hoạt động, chúng dựa trên xe tải bánh xích MT-LB, vốn đã được lưu trữ trong một thời gian dài tại Nhà máy Muromteplovoz.

Nhà quan sát Jompy đã đưa tin về vấn đề này trên trang X của mình, trích dẫn hình ảnh vệ tinh. Theo ông, hoạt động di chuyển các vỏ xe bọc thép trong khuôn viên nhà máy được ghi nhận lần đầu tiên sau nhiều năm.

Phần lớn những thiết bị đang nằm tại bãi lưu trữ của doanh nghiệp là khung gầm hệ thống tên lửa chống tăng (ATGM) tự hành 9P149 "Shturm-S".

Người Nga có thể không có kế hoạch khôi phục những chiếc xe này thành ATGM, mà sẽ tập trung vào việc sử dụng khung MT-LB làm xe bọc thép chở quân.

Hoạt động bất thường tại Nhà máy Muromteplovoz.

Trước đây, những phương tiện này thường đã được hoán cải thành xe bọc thép chở quân bằng cách tháo dỡ nắp khoang đổ bộ và lắp đặt thêm các cấu trúc giúp tăng thể tích bên trong.

Do tình trạng thiếu hụt xe bọc thép cổ điển nên hoạt động này nhiều khả năng sẽ tiếp tục.

Bên cạnh đó, Quân đội Nga còn tích cực sử dụng những chiếc xe bọc thép này làm khung gầm cho nhiều hệ thống vũ khí khác nhau, đặc biệt là hệ thống pháo phản lực phóng loạt 9K55 Grad-1 và A-22 Ogon (bản trang bị trên tàu chiến).

Hậu quả của việc làm này là Quân đội Nga đã phải chịu tổn thất đáng kể về số lượng thiết bị.

Theo trang Oryx, ít nhất 1.119 xe đã bị phá hủy, 78 chiếc bị bỏ lại và 147 xe bị thu giữ làm chiến lợi phẩm.

Ngoài ra quân Nga còn mất ít nhất 241 xe trong các phiên bản cải tiến MT-LBVM và MT-LBVMK.

Chuyên gia Jompy lưu ý rằng người Nga đã khôi phục hoặc tháo rời khoảng 3.000 phương tiện loại này.

Tuy vậy, hiện vẫn còn khoảng 600 xe MT-LB với nhiều phiên bản khác nhau đang được lưu giữ tại các cơ sở bảo quản.