Hệ thống tên lửa bí mật 'vô tình' được tiết lộ trong cuộc tập trận

Hệ thống tên lửa bí mật mang tên MPMS Kai thế hệ mới đã vô tình được trình làng tại Nhật Bản trong một cuộc tập trận, mặc dù theo lịch trình chính thức, tổ hợp này sẽ chưa được đưa vào sử dụng cho đến năm 2026.

Thông tin về vũ khí mới được kênh Telegram Military Japan - trang thông tin chuyên đánh giá lịch sử quân sự của Nhật Bản đề cập và ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông quốc tế.

Trong cuộc tập trận Resolute Dragon 2025 được tổ chức tại Nhật Bản, dịch vụ báo chí của Sư đoàn bộ binh số 8 thuộc Lực lượng phòng vệ mặt đất đã vô tình công bố một đoạn video ghi lại quá trình triển khai hệ thống mới.

Bộ phận báo chí sau đó đã chỉnh sửa video, xóa bỏ cảnh quay hệ thống tên lửa MPMS Kai. Tuy nhiên thước phim này đã được lưu lại, cho thấy cận cảnh bệ phóng của hệ thống tên lửa mới, vốn cho đến gần đây vẫn được coi là bí mật.

Bệ phóng hệ thống tên lửa MPMS Kai được nhìn thấy trong cuộc tập trận của Quân đội Nhật Bản.

Có thể thấy bệ mang với 6 container phóng kiêm bảo quản hình ống được lắp trên khung gầm xe đa dụng SUV HMV. Điều đáng chú ý là bản thân các container mang phóng có thể được đặt trong một "vỏ hộp" để bảo vệ cả thùng chứa lẫn những đoạn dây điện.

Ngoài ra còn có một tháp radar với dãy ăng ten tương tự như loại được sử dụng trong hệ thống tên lửa MMPM, khí tài này cần thiết để phát hiện mục tiêu trên mặt đất và trên không.

Hệ thống này cũng có một trạm quang học cho phép dẫn đường tên lửa trong phạm vi nhìn thấy được. Mặc dù thông tin chính thức về tầm bay chính xác hiện chưa có, nhưng ước tính vào khoảng 30 - 35 km.

Kết luận này dựa trên dữ liệu từ yêu cầu thử nghiệm tổ hợp, được tiến hành tại bãi thử Niimajima, nơi một vùng cấm bay khép kín rộng khoảng 40 km đã được thiết lập.

Xin nhắc lại rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, trong khuôn khổ ngân sách quân sự năm 2026, đã cấp kinh phí để mua hệ thống tên lửa đa năng tầm trung MPMS Kai.

Theo kế hoạch, đến năm 2026, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đặt mua 11 tổ hợp MPMS Kai, nhằm thay thế các hệ thống Type 96 đã cũ trong quân đội. Tổng chi phí của đơn hàng này là 167,7 triệu USD.