Hệ thống Sky Sabre bắn rụng vật thể cỡ bóng tennis bay với tốc độ Mach 2

Vương quốc Anh đang mua 6 hệ thống phóng tên lửa phòng không Land Ceptor nhằm tăng cường an ninh và quốc phòng.

Hệ thống mang tên Sky Sabre được giới thiệu có độ chính xác cao hơn trong tác chiến; nó có khả năng đánh trúng một mục tiêu cỡ quả bóng tennis đang bay với vận tốc gấp đôi tốc độ âm thanh (khoảng 686 m/s, tương đương khoảng 2.470 km/giờ).

Hệ thống tinh vi này cũng có thể đồng thời điều khiển quỹ đạo của 24 tên lửa, hướng từng quả để chặn nhiều mục tiêu riêng biệt cùng lúc.

Luke Pollard, Bộ trưởng Quân lực, cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện Đánh giá Chiến lược Quốc phòng bằng cách trang bị cho lực lượng vũ trang những thiết bị hiện đại nhằm giữ an toàn cho chúng ta. Việc gấp đôi năng lực Sky Sabre có thể triển khai sẽ củng cố phòng không của Vương quốc Anh, bảo vệ lực lượng Anh ở nước ngoài và răn đe đối thủ của chúng ta.”

Theo một thông cáo báo chí, hợp đồng 3 năm này sẽ cung cấp 6 hệ thống phóng tên lửa Land Ceptor MRAD (phòng không tầm trung) hoàn toàn mới cho Quân đội Anh sử dụng trong nước và ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Các bệ phóng này có thể hoạt động độc lập và cũng là một thành phần chính của Sky Sabre — một hệ thống phòng không mặt đất dùng để đánh chặn tên lửa hành trình, máy bay và máy bay không người lái. Hệ thống bao gồm 3 thành tố chính: radar, chỉ huy điều khiển và bệ phóng tên lửa.

Chris Allam, Tổng Giám đốc MBDA UK, nói: “Chúng tôi hoan nghênh hợp đồng này vì nó xây dựng trên quan hệ đối tác chiến lược giữa chúng tôi và Bộ Quốc phòng Anh. Land Ceptor là một ví dụ điển hình về năng lực sáng tạo mà quan hệ đối tác này đã sản xuất và bàn giao cho Quân đội Anh.”

Ông cho biết việc chế tạo những hệ thống vũ khí này là một phần quan trọng trong tăng trưởng tại cơ sở Bolton của MBDA và hợp đồng sẽ giúp duy trì sự mở rộng đó.

Sky Sabre được xem là bước chuyển lớn trong năng lực phòng không mặt đất của Vương quốc Anh. Là hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Quân đội, nó cung cấp một lớp phòng thủ mạnh mẽ chống lại các mối đe dọa hiện đại, từ máy bay chiến đấu tốc độ cao đến vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái.