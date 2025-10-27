Hệ thống phòng vệ chủ động tự chế chống UAV gây bất ngờ lớn

Các quân nhân Nga thuộc tiểu đoàn sửa chữa của Tập đoàn quân 20 đã phát triển một hệ thống phòng vệ chủ động (APS) chống máy bay không người lái tự chế dựa trên hệ thống phóng lựu khói Tucha.

Tuy nhiên với tổ hợp APS tự chế này, họ chỉ có thể bắn hạ máy bay không người lái khi nó lơ lửng cách xe tăng vài mét. Video về cuộc thử nghiệm được nhà quan sát quân sự Andrei_bt công bố .

Căn cứ vào hình ảnh thử nghiệm, các camera lắp đặt xung quanh khu vực được sử dụng để phát hiện máy bay không người lái và hệ thống APS sẽ khởi động theo cách thủ công.

Trong trường hợp này, các bệ phóng bổ sung từ hệ thống Tucha được sử dụng để phá hủy, trong đó có một miếng kim loại chứa thuốc súng và bộ phận đánh lửa được lắp thêm. Một vài thành phần tự chế khác được buộc bằng dây thép sử dụng làm bộ phận đánh lửa.

Quân nhân Nga thử nghiệm hệ thống APS tự chế cho xe tăng.

Mặc dù việc tạo ra hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái, đặc biệt là các tổ hợp APS chuyên dụng vẫn là một nhiệm vụ cực kỳ cấp bách, nhưng phương án tự chế tương tự như "phát minh" nói trên có thể được coi là khả thi. Tuy vậy hiệu quả trên chiến trường vẫn còn rất đáng nghi ngờ.

Vấn đề chính là thiếu hệ thống phát hiện máy bay không người lái tự động và cần phải kích hoạt thủ công các lần phóng, khiến cho việc vận hành hiệu quả gần như không thể.

Ngoài ra việc sử dụng các thành phần cố định cứng nhắc đồng nghĩa với việc vùng bảo vệ sẽ không đầy đủ và bị phân mảnh. Sau một phát bắn duy nhất, vùng chết sẽ hình thành.

Điều này được xác nhận bởi thực tế là trong video thử nghiệm, người điều khiển tổ hợp không thể bắn hạ máy bay không người lái đang mô phỏng cuộc tấn công. Chỉ sau khi UAV bay lơ lửng cách xe tăng vài mét trong một khu vực được xác định rõ ràng thì mới có thể bắn trúng nó.

Các viên đạn đánh chặn tự chế cho tổ hợp APS làm từ ống phóng đạn khói ngụy trang.

Nhìn chung, tổ hợp APS tự chế này tái hiện lại phát triển mới của Nga "Tổ hợp kỹ thuật và rào chắn", được biết đến vào giữa tháng 10 và tương tự như hệ thống Afganit nhưng có số lượng bệ phóng lớn hơn.

Giống như Afghanit, hệ thống mới sử dụng radar và cảm biến quang học để phát hiện mục tiêu và sau đó triển khai các thiết bị tác động - loại đạn tạo ra một đám mây mảnh vỡ theo hướng máy bay không người lái.

Tuy nhiên sản phẩm này chỉ được trình bày như một khái niệm và vẫn chưa được triển khai "trên thực tế". Trước đó vào tháng 3 năm 2025, Nga có lẽ đã lần đầu tiên triển khai xe tăng mang APS ra mặt trận, nhưng đây cũng chỉ là hành động một lần.