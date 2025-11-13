Hệ thống phòng không Raven đầu tiên đã bị phá hủy

Hình ảnh đầu tiên về hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) Raven do Anh phát triển riêng cho Ukraine bị phá hủy trên chiến trường đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội.

Căn cứ vào hình ảnh được đăng tải ngày 12 tháng 11 năm 2025 trên kênh Telegram "Military Informant", cho thấy đống đổ nát của hệ thống sau một cuộc tấn công, có thể là do tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga thực hiện, mặc dù địa điểm và hoàn cảnh chính xác không được nêu rõ.

Theo dữ liệu chính thức, Ukraine đã chính thức tiếp nhận 13 hệ thống Raven - tổ hợp tầm ngắn di động dựa trên khung gầm xe tải việt dã Supacat HMT 600 và được trang bị tên lửa AIM-132 ASRAAM.

Đống đổ nát của hệ thống tên lửa phòng không Raven.

Cần lưu ý, tổ hợp Raven dành cho Ukraine được phát triển dựa trên ý tưởng của Trung tâm Lực lượng Không quân và Vũ trụ Hoàng gia Anh chỉ trong vòng 4 tháng. Các kỹ sư Anh đề xuất sử dụng khung gầm xe tải Supercat HMT-600 hiện có để lắp đặt tên lửa không đối không tầm ngắn ASRAAM.

Tên lửa ASRAAM cũng được điều chỉnh để phóng từ mặt đất trong thời gian kỷ lục khi quá trình nghiên cứu hóa cải chỉ mất 3 tháng. Việc điều khiển phóng tên lửa khá đơn giản, được thực hiện bằng một bộ điều khiển từ xa, gồm 4 công tắc và 1 nút "phóng".

Việc mất ít nhất một hệ thống đã được xác nhận: đây là lần đầu tiên một tổ hợp phòng không Raven bị phá hủy kể từ khi được giao vào năm 2023.

Theo ghi nhận, chiến trường có thể là mặt trận phía Nam hoặc phía Đông, nơi Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với cuộc tấn công dữ dội của Quân đội Nga, bao gồm cả cuộc không kích bằng bom UFAB-3000 ở Myrnohrad.