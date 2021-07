Hé lộ vũ khí giúp Israel hạ 90% tên lửa từ đối thủ: Tham vọng vượt khỏi biên giới

Các cuộc tấn công quân sự của Israel nhắm vào Dải Gaza vào tháng trước được xem là cuộc chiến AI (trí tuệ nhân tạo) đầu tiên. Những màn bắn tên lửa và đánh chặn giữa hai phe trong cuộc xung đột đem đến viễn cảnh về hình thái xung đột trong tương lai.

Israel hạ 90% tên lửa từ Hamas

"Đây là lần đầu tiên AI được sử dụng rộng rãi trong một cuộc tấn công vào các mục tiêu cần tiêu diệt", một sĩ quan cấp cao của Israel đứng sau các cuộc tấn công AI vừa qua của Israel nói với tờ Nikkei Asia. Quân đội quốc gia Do Thái đã sử dụng công nghệ AI để chống lại các cuộc tấn công tên lửa từ Hamas và xác định mục tiêu cụ thể. Những bài học từ kinh nghiệm thực chiến sẽ được sử dụng nhằm cải thiện độ chính xác.



Khi Hamas bắn hơn 4.000 quả tên lửa vào lãnh thổ Israel trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 21/5, quân đội Israel đã đáp trả bằng hàng loạt không kích mà các sĩ quan quân đội cấp cao của quốc gia Do Thái đánh giá là "rất thành công".



Trong suốt cuộc xung đột kéo dài và gây tổn thất nhân mạng lớn vừa qua, quân đội Israel đã bắn hạ 90% tên lửa của Gaza, dựa vào hệ thống đánh chặn Iron Dome (Vòm Sắt).



AI xác định quỹ đạo tên lửa dựa trên thông tin radar, đánh chặn những tên lửa đang hướng đến các khu vực đông dân cư. Hệ thống này được thiết kế để bỏ qua những tên lửa được xác định chỉ rơi ở những khu vực không có người ở. Mỗi tên lửa đánh chặn ước tính trị giá hơn 50.000 USD, vì vậy việc loại bỏ các tên lửa đánh chặn vô nghĩa giúp giảm thiểu chi phí.



Các cuộc tấn công bằng tên lửa xuất phát của Hamas từ Dải Gaza khiến 12 người ở phía biên giới Israel thiệt mạng.

"Hệ thống phòng thủ của chúng tôi không hoàn hảo. Vẫn có tên lửa rơi xuống các thành phố của chúng tôi", viên sĩ quan cấp cao này thừa nhận nhưng cũng lạc quan cho rằng: "Đây là cơ hội để chúng tôi thu thập dữ liệu thời gian thực chiến cho các thuật toán AI".

Israel cũng chuyển sang sử dụng AI để mở các cuộc tấn công vào Gaza. Lượng lớn dữ liệu thu thập được từ trí thông minh con người và thông tin địa lý đã được sử dụng để phân tích để từ đó đưa ra các cuộc tấn công chính xác hơn.



Dựa trên hình ảnh vệ tinh, cảm biến và nhiều nguồn khác, Israel có thể thu được thông tin địa lý 3D về Gaza và xác định vị trí đặt bệ phóng tên lửa của Hamas. AI cũng giúp chọn ra các loại vũ khí tối ưu cho các cuộc tấn công và xác định các tuyến đường an toàn hơn cho lực lượng trên bộ gần tiền tuyến.



Theo sĩ quan Israel cấp cao: "Chúng tôi dùng mọi thứ có thể thu thập được. Chúng tôi cần lên kế hoạch rất chính xác nhằm giảm thiểu nguy cơ gây thương vong cho dân thường". Ông không phủ nhận khả năng lấy dữ liệu điện thoại di động cá nhân của người sống tại Dải Gaza.



"Các thuật toán và mô hình 3D giúp chúng tôi tấn công chính xác" , quan chức cấp cao trên nói và nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi sử dụng mọi thứ có thể thu thập trong thời gian thực chiến". Khi được hỏi về khả năng AI lấy dữ liệu điện thoại di động cá nhân của người dân Gaza, ông không phủ nhận và nói: "Chúng tôi cần lên kế hoạch rất chính xác nhằm giảm thiểu nguy cơ đối với dân thường".

Tuy nhiên, các quan chức y tế Palestine tuyên bố, các cuộc tấn công của Israel nhắm vào Gaza đã khiến 253 dân thường thiệt mạng, trong đó 66 trẻ em, khiến các nước Arab và các nhóm nhân quyền lên án gay gắt.

Tham vọng của Israel

Israel nổi tiếng với nhiều công ty khởi nghiệp giàu có và quyền lực trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin và y học. Vị thế quân đội lớn mạnh của nước này đã cho thấy rõ sức mạnh và tài năng của các công ty này, và mối quan hệ giữa quân đội và doanh nghiệp tư nhân đang ngày càng sâu sắc.

Tham vọng AI của Israel cũng đang dần vượt ra khỏi biên giới. Vị sĩ quan này tiết lộ, quân đội của họ đang cân nhắc hợp tác với các công ty ở ngoài nước cũng như xuất khẩu công nghệ và bí quyết ra nước ngoài.

Hệ thống Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa từ Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Việc sử dụng AI trong quân sự lâu nay trơ thành vấn đề cấp bách trên toàn cầu và nhiều nước đang chạy đua phát triển vũ khí sử dụng công nghệ này. Chẳng hạn, theo một báo cáo mới đây của một Ủy ban Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, những máy bay không người lái nhỏ do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất được trang bị AI để tự động tấn công kẻ thù mà không cần sự can thiệp của con người có thể đã được sử dụng trong cuộc nội chiến ở Libya.



Vũ khí trang bị trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng giúp tăng hiệu quả chiến đấu và giảm chi phí, nhưng không ít người lo ngại nguy cơ công nghệ bị lạm dụng, trở nên thiếu kiểm soát.



Trong khi vũ khí trang bị AI được kỳ vọng sẽ giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả tấn công, đã có nhiều lo ngại rằng, con người sẽ không thể can thiệp đúng lúc, đúng cách và từ đó sẽ không thể kiểm soát chúng. Một số nhóm nhân quyền yêu cầu các nước ra lệnh cấm phát triển vũ khí AI trước khi quá muộn.