ĐT Nepal tập luyện tại sân Gò Đậu tối 8/10.

Chiều tối ngày 8/10, đội tuyển Nepal đã có buổi tập trên sân Gò Đậu nhằm chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Trước đó, thầy trò HLV Matt Ross có mặt ở TP.HCM vào tối ngày 7/10 sau một hành trình dài hơn 2.000 cây số.

Vì đã có vài tuần tập luyện ở Nepal, bao gồm các bài chiến thuật nhằm đối phó với thầy trò HLV Kim Sang-sik, buổi tập của ĐT Nepal không ngoài mục đích làm quen sân cũng như thời tiết tại TP.HCM. Các cầu thủ tỏ ra khá hào hứng và thể hiện tinh thần nghiêm túc, bởi quá trình tập luyện cũng được ban huấn luyện ghi lại, sau đó phân tích ưu nhược từng người.

Danh sách 23 cầu thủ Nepal tới Việt Nam có sự pha trộn giữa những cầu thủ nhiều kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ. Tuy nhiên, tất cả đều là những người được triệu tập ở đợt FIFA Days tháng 9. Điều này xuất phát từ việc giải vô địch quốc gia Nepal đã không diễn ra trong 3 năm qua, dẫn đến việc các cầu thủ không được cọ xát, ngoại trừ một số cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài. HLV Matt Ross cũng chỉ mới nắm đội vào đầu năm nay. Ông quyết định đặt niềm tin vào những cầu thủ quen thuộc.

HLV Matt Ross lo ngại về những hạn chế của các cầu thủ Nepal.

"Tôi gặp khó khăn khi các cầu thủ không thi đấu cho CLB. Chỉ một số ít thi đấu ở các giải Bangladesh, Campuchia. Việc gắn kết tập thể là một thử thách khác. Trong tháng 8, tháng 9, chúng tôi không có một trận đấu thực sự nào", HLV Matt Ross nói trong cuộc họp báo tại Gò Đậu ngày 8/10, "Tôi đang cố gắng giúp các cầu thủ hiểu được triết lý, rằng phải phòng ngự tốt trước khi tấn công".

Chơi trên đất khách, đồng thời nhận thức rõ các hạn chế, HLV Matt Ross không ngại thừa nhận "Nepal là đội chiếu dưới nên cần cố gắng phòng ngự, hơn nữa đây cũng là thế mạnh của chúng tôi". "Nepal chơi để kiếm 1 điểm. Chúng tôi rất phấn khích với trận đấu và cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình", ông nói.

Theo HLV của ĐT Nepal, ĐT Việt Nam "là một tập thể rất mạnh". "ĐT Việt Nam có sức mạnh vượt trội, cũng rất tốc độ và kỹ thuật. Tôi nghĩ họ sẽ chơi tấn công trên sân nhà", chiến lược gia người Australia nói, "Tôi nhận thấy ở đợt tập trung lần này họ triệu tập nhiều cầu thủ trẻ. Với khát khao thể hiện, họ chắc chắn là những nhân tố đáng chú ý".

Trong năm 2025, Nepal chỉ chơi 5 trận, thắng 1, hòa 2 và thua 2. Cả hai thất bại đều diễn ra ở vòng loại Asian Cup 2027, bao gồm trận thua đầu tiên trong lịch sử trước ĐT Lào. Như đã thấy, các cầu thủ Nepal có sự chuẩn bị rất tốt về mặt tinh thần, bởi viễn cảnh có thể được xử thắng 3-0 nếu Malaysia nhận án phạt từ AFC. Tuy nhiên điều này không thể khỏa lấp điểm yếu của họ, từ thể lực, cảm giác thi đấu đến kinh nghiệm và sự gắn kết.

