Hé lộ tiểu liên AM-17 siêu nhẹ chỉ 2,5 kg của Kalashnikov

Súng trường AM-17. Ảnh: Kalashnikov

Ngày 1/9, Tập đoàn Izhevsk Kalashnikov thông báo đã hoàn tất sản xuất lô thử nghiệm đầu tiên của tiểu liên AM-17 cỡ 5,45 mm. Nhà sản xuất đăng tin này trên kênh Telegram chính thức của mình.

Loại vũ khí trên đã trải qua các bài kiểm tra nhà nước và quân đội, cũng như thử nghiệm trong khu vực chiến đấu; sau đó thiết kế được tinh chỉnh.

AM-17 sẽ được sản xuất để thay thế tiểu liên AKS-74U trong lực lượng an ninh và Quân đội Nga. Súng tương thích với tất cả các loại đạn 5,45 mm hiện đang biên chế trong quân đội Nga.

Lô súng trường AM-17. Ảnh: Kalashnikov

Một điểm khác biệt chính so với AKS-74U là việc sử dụng rộng rãi vật liệu polymer chất lượng cao, giúp giảm trọng lượng tổng thể của vũ khí. Trọng lượng của tiểu liên vào khoảng 2,5 kg; chiều dài khi gập gọn dưới nửa mét.

Thiết kế còn có ray Picatinny, cho phép gắn các loại kính ngắm, đèn pin, thiết bị laser và các phụ kiện bổ sung khác. Súng sử dụng hệ thống dẫn khí với pittông hành trình ngắn.

AM-17 được trang bị băng đạn 30 viên, báng gập dạng rút và công tắc chọn chế độ bắn thuận cả 2 tay. Theo đại diện của Tập đoàn, mẫu này được dự định làm cơ sở cho các biến thể tiếp theo, gồm cả cho thị trường dân sự. Tháng 10/2024, Kalashnikov đã thông báo kế hoạch sản xuất hàng loạt.