Hé lộ số tiền gia đình nạn nhân còn nợ kẻ dùng súng bắn 2 vợ chồng ở Thái Nguyên

Chiều 16/2, lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) cho biết, loại súng mà Lê Văn Hữu (41 tuổi, trú thôn Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai) dùng để bắn chết hàng xóm rồi tự sát là súng quân dụng.

Theo vị này, khẩu súng Hữu dùng gây án trôi nổi trên thị trường, hiện chưa xác định được hung thủ lấy từ đâu. Lê Văn Hữu chưa từng được đào tạo về súng, cũng chưa tham gia nghĩa vụ quân sự hay dân quân tự vệ.

Hiện đơn vị đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để điều tra, làm rõ.

Khu vực Hữu nổ súng vào vợ chồng ông Tới.

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng gia đình nạn nhân nhiều lần làm đơn phản ánh tới chính quyền việc bị hàng xóm đe doạ nhưng không được can thiệp kịp thời vị lãnh đạo Công an huyện Võ Nhai cho biết, trước khi xảy ra vụ án, Công an xã Dân Tiến đã nhận được thông tin trình báo về mâu thuẫn giữa 2 bên gia đình.

Công an xã Dân Tiến cũng đã mời 2 bên lên làm việc và đã lập hồ sơ xử lý, nhưng khi đang xác minh, giải quyết thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.



Lãnh đạo UBND xã Dân Tiến cho biết, trước đây qua nắm bắt của quần chúng nhân dân, nhiều lần công an xã đã tới tuyên truyền, vận động Lê Văn Hữu nếu có súng thì giao nộp nhưng Hữu không thực hiện.

Theo thông tin 2 bên gia đình cung cấp thì số tiền người thân nhà ông Lê Văn Tới (51 tuổi) nợ Hữu không nhiều, khoảng 10 triệu đồng.

