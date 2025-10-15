Hé lộ số lượng tên lửa Tomahawk Mỹ có thể chuyển cho Ukraine

Finacial Times dẫn lời bà Stacie Pettyjohn, giám đốc chương trình quốc phòng tại Trung tâm An ninh Mỹ, cho biết, Mỹ có thể chuyển 20-50 tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, điều này sẽ không tác động đáng kể đến tiến trình hoạt động quân sự trong cuộc xung đột đang diễn ra.

Bà lưu ý rằng: "Mặc dù tên lửa tầm xa có thể bổ sung cho máy bay không người lái và tên lửa hành trình hiện có của Ukraine nhưng khả năng của chúng vẫn rất hạn chế và chắc chắn không đủ để đảm bảo thực hiện các cuộc tấn công sâu và kéo dài vào lãnh thổ Nga".

Ông Mark Cancian, cựu quan chức Lầu Năm Góc, hiện làm việc tại Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, ước tính, Mỹ có tổng cộng 4.150 tên lửa Tomahawk, tuy nhiên, việc phân phối chúng được quản lý rất chặt chẽ.



Theo thống kê, kể từ năm 2022, Lầu Năm Góc chỉ mua khoảng 200 tên lửa và đã phóng hơn 120 tên lửa trong các cuộc tập trận. Theo các chuyên gia quốc phòng, Lầu Năm Góc chỉ yêu cầu cung cấp thêm kinh phí để mua 57 tên lửa Tomahawk trong ngân sách năm 2026.

Trong một diễn biến liên quan, Công ty quốc phòng Oshkosh Defense của Mỹ đã giới thiệu nền tảng X-MAV - một bệ phóng tên lửa di động trên mặt đất mới có khả năng mang theo 4 tên lửa hành trình Tomahawk.

Tomahawk hiện là tâm điểm của các cuộc thảo luận địa - chính trị khi Mỹ đang cân nhắc gửi loại vũ khí này đến Ukraine. Tên lửa được cho là điều kiện tiên quyết có thể khiến Nga ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột.