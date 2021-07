Hé lộ nguyên nhân thanh niên 27 tuổi “mất tích bí ẩn”, được tìm thấy trong bụi rậm ở Nghệ An

Ngày 9/7, ông Nguyễn Đình Phong - Chủ tịch UBND xã Thịnh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, anh L.Đ.C. (SN 1994) mất tích bí ẩn và được tìm thấy sau gần 1 ngày đêm, hiện đang có sức khỏe ổn định và không có biểu hiện gì khác.



Theo ông Phong, sự việc nam thanh niên C. mất tích và được tìm thấy đang ở trong bụi rậm khiến dân làng xôn xao. Nhiều luồng thông tin cũng đồn đoán quanh câu chuyện này.

Vị trí C. để lại chiếc xe máy, kích điện rồi mất tích bí ẩn.

Ông Phong kể lại, từ đêm 5/7, C. đi xe máy mang theo chiếc kích điện ra cánh đồng bắt cá. Sáng hôm sau không thấy C. về, người thân lập tức đi tìm thì tá hỏa khi thấy chiếc xe máy dựng ở tràn nước, chiếc kích cá trong bụi cây, còn C. thì không thấy đâu cả.

Nghi có chuyện chẳng lành, người nhà trình báo cơ quan chức năng và nhờ dân làng ra hỗ trợ tìm kiếm.

Ban đầu, người dân tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện xe máy và kích điện của nam thanh niên này để lại, nhưng không có tung tích gì. Sợ nạn nhân ngã xuống ao hồ nên mọi người lặn mò tìm cũng không thấy.

"Nghe tin C. mất tích, chúng tôi loa thông báo để cả làng ra cùng nhau tìm kiếm. Cả trăm người sau đó ra tìm khắp cánh đồng, ao hồ. Ai cũng nghĩ C. mất rồi nên lặn mò khắp nơi. Mẹ C. khóc lóc nói C. mà mất thì bà không thể nào sống nổi", xóm trưởng nơi L.Đ.C. sinh sống chia sẻ.

Khoảng 18h ngày 6/7, sau gần 1 ngày đêm mất tích, C. được người dân tìm thấy khi đang ở trong bụi rậm cỏ lau, cỏ sữa sát đập Khe Am. Vị trí tìm thấy C. cách nơi để chiếc xe máy khoảng 600m.

Thời điểm tìm thấy, tâm lý C. bình thường, không có biểu hiện gì khác. C. sau đó được mọi người đưa về nhà.

Người dân nghĩ nạn nhân rơi xuống ao hồ nên huy động hàng chục người lặn mò khắp nơi tìm kiếm.

Xóm trưởng nơi gia đình C. sinh sống cho biết, khi được đưa về nhà và ổn định, C. kể lại, khoảng 2h sáng 6/7, C. đi kích cá thì thấy có người (nghi là người canh giữ đập nước) rượt đuổi. C. sợ hãi nên vứt bỏ kích điện, chạy lên khu vực rừng tràm, cách đó khoảng 1km trốn. Vì đêm hôm mất ngủ nên C. nằm ngủ luôn ở khu vực rừng tràm.

Khoảng 10h sáng hôm sau, C. tỉnh dậy. Khi nhìn xuống phía dưới cánh đồng thấy rất đông người dân và công an, C. sợ bị phạt vì bản thân dùng kích điện đi kích cá nên không dám xuống phía dưới.

Sau khi lẩn trốn trên rừng tràm một thời gian, C. di chuyển xuống và nấp vào một bụi cây rậm sát đập Khe Am. Khoảng 18h ngày 6/7, một người phụ nữ đi cắt cỏ chăn bò gần đó nhìn thấy C. đang ở bên trong bụi cây liền thông báo cho mọi người đến.

"Thanh niên này kể rằng đã nằm ngủ quên. Khi dậy thấy đông người và công an, sợ quá nên trốn tiếp. Vị trí đập Khe Am nơi thanh niên này trốn từng có 2 người tử vong vì đuối nước. Trước đó, người dân cũng đã đến tìm ở bụi cây này rồi nhưng không thấy. Có thể anh này trốn trên rừng tràm, gần tối mới xuống bụi cây để lẩn trốn tiếp thì người dân thấy", xóm trưởng nơi C. sinh sống chia sẻ.

Được biết, C. là con út trong gia đình có 3 chị em, hoàn cảnh khá khó khăn. Bố của C. mất từ sớm. Một mình mẹ nuôi 3 chị em C. trưởng thành. Hiện chị gái đã lập gia đình, ở nhà chỉ còn mẹ và 2 anh em C.