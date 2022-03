Hé lộ mức bồi thường trong vụ người dân và công nhân dự án thuỷ điện Mây Hồ hỗn chiến

Người dân ném đá, công nhân dùng gậy đánh

Mới đây UBND thị xã Sa Pa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lào Cai, thường trực Thị ủy Sa Pa về việc người dân và nhóm công nhân thi công thuỷ điện Mây Hồ hỗn chiến khiến 14 người bị thương.

Theo báo cáo của UBND thị xã Sa Pa, vào khoảng 14h ngày 14/3 tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, đơn vị thi công phần hố móng đập chính là Công ty TNHH xây dựng An Phú (địa chỉ tại số nhà 788, đường Điện Biên Phủ, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) có hợp đồng thi công cho chủ đầu tư dự án thủy điện Mây Hồ.

Lúc này, một số người dân xã Ngũ Chỉ Sơn ngăn cản việc thi công dự án và hành hung nhóm công nhân của đơn vị thi công (Công ty TNHH Xây dựng An Phú) dẫn đến việc xô xát đánh nhau giữa hai bên, làm 14 người bị thương.

Trong đó 6 người dân được đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa xã Ngũ Chỉ Sơn và bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa, về phía công nhân thủy điện Mây Hồ có 8 người bị thương.

Sau khi nhận tin báo Thị ủy, UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, Công an xã Ngũ Chỉ Sơn kịp thời có mặt tại hiện trường lập biên bản vụ việc và yêu cầu đám đông giải tán.

Qua làm việc ban đầu xác định, vào khoảng 11h00 ngày 14/3/2022 khi công trường thủy điện đang thi công tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn thì có khoảng 20 người dân ra chặn đầu xe và không cho thi công.

Đến hoảng 14h, hai bên xảy ra xô xát, các hộ dân ném đá vào công nhân đang thi công và đội công nhân tại thủy điện dùng gậy đánh lại.

Khi công an xã và UBND xã Ngũ Chỉ Sơn đến hiện trường thì vụ đánh nhau đã chấm dứt, tại hiện trường ghi nhận rất nhiều đá, gậy sắt và một số người bị thương.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc do trong quá trình thi công công trình thủy điện có 3 hộ dân nuôi 3 trang trại cá Hồi phía dưới hạ lưu đập gồm hộ ông Chảo Duần Quẩy (thôn Can Hồ B); Lý Quẩy Vạn; Lý Quầy Vảng (cùng thôn Lủ Khấu - diện tích trang trại của 3 hộ dân nay đều không nằm trong phần diện tích cần giải phóng mặt bằng của dự án) do lo sợ công trình thủy điện thi công sẽ làm cạn kiệt nguồn nước gây ảnh hưởng đến việc nuôi cá nên nhiều lần ngăn chặn việc thi công của Công ty Thủy điện Mây Hồ.

Tuy nhiên, để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thi công, Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ đã gặp, đối thoại nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tuy nhiên người dân đưa ra mức yêu cầu hỗ trợ quá lớn nên 2 bên chưa thống nhất.

Đến ngày 14/3, Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ vẫn cho đơn vị thi công thực hiện việc thi công san tạo mặt bằng. Khi thấy đơn vị thi công, các hộ dân ra ngăn chặn nên dẫn đến xảy ra vụ việc trên.

Ngay trong ngày 14/3, sau tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa đã chỉ đạo công an thị xã trực tiếp xuống hiện trường phối hợp với UBND xã Ngũ Chỉ Sơn đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đưa người bị thương đi cấp cứu kịp thời.

Đồng thời thành lập đoàn công tác do ôngTrần Trọng Thông - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã làm Trưởng đoàn đến hiện trường gặp gỡ, trao đổi thông tin với một số hộ dân, chỉ đạo UBND xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân ổn định tình hình.

Trong sáng 15/3, UBND thị xã làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ, đại diện 2 thôn Lủ Khấu và Can Hồ B cùng đại diện các hộ dân liên quan đến vụ việc và thống nhất phương án giải quyết.

Qua buổi làm việc, công ty TNHH xây dựng An Phú sẽ hỗ trợ bồi thường 17 trường hợp bị thương do vụ xô xát gây ra, mức hỗ trợ bồi thường theo thoả thuận đối với từng trường hợp.

Công ty TNHH xây dựng An Phú hỗ trợ bồi thường 80 triệu đồng/người đối với 4 trường hợp bị thương nặng, riêng đối với hộ ông Chảo Láo Lở Kinh (thôn Can Hồ B) sẽ được hỗ trợ bồi thường 90 triệu đồng do bị nặng hơn.

Hỗ trợ bồi thường 5 triệu đồng/người đối với 11 trường hợp bị thương nhẹ, riêng đối với hộ ông Lý Quẩy Phú (thôn Lủ Khấu) sẽ được hỗ trợ bồi thường 15 triệu đồng do bị nặng hơn.

Ngoài ra, công ty cũng sẽ hỗ trợ bồi thường cho tập thể nhân dân 2 thôn (thôn Can Hồ B và thôn Lủ Khấu xã Ngũ Chỉ Sơn) đã xảy ra vụ xô xát với công nhân, mức hỗ trợ bồi thường 20 triệu đồng/thôn.

Tổng kinh phí hỗ trợ của Công ty TNHH Xây dựng An Phú phải thực hiện hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân và 2 thôn trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn là 520 triệu đồng.

Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ sẽ tạm dừng thi công hạng mục đập đầu mối thủy điện Mây Hồ đến khi giải quyết xong việc bồi thường cho các hộ dân và đưa ra được phương án đền bù cho các hộ nuôi cá bị ảnh hưởng do quá trình thi công công trình.

Đồng thời, người dân cam kết sẽ không tiếp tục gây rối, mất trật tự an ninh tại địa phương làm ảnh hưởng đến quá trình thi công của dự án thủy điện Mây Hồ sau khi đã có phương án hỗ trợ, đến bù cho các hộ theo thỏa thuận.

Giải quyết dứt điểm công tác đền bù

Về việc tụ tập đông người và mang theo các loại vũ khí thô sơ, UBND thị xã Sa Pa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã Ngũ Chỉ Sơn xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với UBND xã Ngũ Chỉ Sơn tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân không được gây cản trở Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ thi công công trình thủy điện Mây Hồ tại thôn Lủ Khấu, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, không tin và nghe theo các đối tượng xấu tuyên truyền, xúi giục làm căn thẳng thêm tình hình tại thôn Lủ Khấu và khu vực đang thi công công trình thủy điện.

Yêu cầu Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ trong quá trình sinh sống và làm việc tại thôn Lủ Khấu, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhân dân và tiếp thu những kiến nghị, đề nghị của người dân báo cáo kịp thời về chính quyền địa phương, để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn chung.

Không được tụ tập đông người dùng vũ khí đe dọa người dân gây căng thẳng thêm tình hình, mất ANTT trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn.

Giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại khu vực thi công công trình thủy điện và những thắc mắc của nhân dân trong thời gian qua mà vẫn luôn tiền ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về ANTT - TTATXH.

Dự án thủy điện Mây Hồ có công suất 6,5MW. Địa điểm xây dựng xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ. Dự án khởi công từ 28/5/202, dự kiến thời gian hoàn thành tháng 4/2024.

https://soha.vn/he-lo-muc-boi-thuong-trong-vu-nguoi-dan-va-cong-nhan-du-an-thuy-dien-may-ho-hon-chien-20220317103240873.htm