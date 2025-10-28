Bình luận về vụ rơi trực thăng và tiêm kích hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/10 cho biết: "Họ sẽ sớm thông báo cho tôi. Tôi nghĩ họ sẽ tìm ra nguyên nhân, sự cố có thể do nhiên liệu bị nhiễm bẩn. Điều này rất hiếm khi xảy ra".

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng các vụ rơi máy bay có liên quan đến "hành động phá hoại" hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi không nghĩ như vậy", đồng thời nhắc lại giả thuyết về nhiên liệu bị nhiễm bẩn.

Một quan chức của Hải quân Mỹ cũng lên tiếng phủ nhận khả năng "có hành động phá hoại" trong vụ việc.

Hạm đội Thái Bình Dương (PACFLEET) của Hải quân Mỹ từ chối bình luận về tuyên bố của ông Trump.

Trước đó, PACFLEET thông tin, vào khoảng 14h45 ngày 26/10, một chiếc trực thăng MH-60R Sea Hawk của Hải quân Mỹ, thuộc Phi đội Trực thăng Tấn công Hàng hải số 73, đã rơi xuống Biển Đông khi đang thực hiện các hoạt động từ tàu sân bay USS Nimitz. Các phương tiện tìm kiếm cứu nạn thuộc nhóm Tác chiến Tàu sân bay 11 đã giải cứu an toàn cả ba thành viên phi hành đoàn.

Sau đó, vào lúc 15h15 cùng ngày, một máy bay chiến đấu F/A-18F Super Hornet thuộc Phi đội Tiêm kích Tấn công số 22 cũng rơi xuống vùng biển Biển Đông khi đang thực hiện hoạt động từ tàu sân bay Nimitz. Cả hai thành viên phi hành đoàn đã nhảy dù thành công và được các phương tiện giải cứu an toàn.

Theo các chuyên gia quân sự, nhiên liệu bị nhiễm nước hoặc các tạp chất khác, hoặc không đạt tiêu chuẩn, có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho máy bay, bao gồm việc khiến động cơ ngừng hoạt động giữa chuyến bay. Kiểm tra chất lượng nhiên liệu là một phần bắt buộc trong quá trình điều tra sau bất kỳ sự cố hàng không nào, bao gồm cả quân sự lẫn dân sự.

Bên cạnh đó, các hoạt động hàng không trên tàu sân bay cũng đặt ra những điều kiện đặc thù trong việc tiếp nhận và phân phối nhiên liệu, từ việc bơm vào các bồn chứa trên tàu đến việc cấp nhiên liệu cho máy bay. Nhân viên trên các tàu sân bay của Hải quân Mỹ đều tiến hành kiểm tra chất lượng nhiên liệu ở nhiều giai đoạn trong quá trình phân phối.

Theo báo cáo của USNI News , tàu sân bay USS Nimitz đang trên đường trở lại Bờ Tây nước Mỹ.

Nhóm tàu sân bay này khởi hành từ Bờ Tây vào ngày 26/3, và hoạt động ở Trung Đông trong phần lớn mùa hè, như một phần trong nỗ lực đáp trả của Mỹ trước các cuộc tấn công của Houthi vào tàu thương mại. Báo cáo cho biết, tàu sân bay tiến vào Biển Đông hôm 17/10.