Rót gần 30 tỷ USD vào hai siêu đô thị lấn biển quy mô hàng đầu thế giới, Vingroup đang kích hoạt một cuộc chơi hạ tầng hoàn toàn khác biệt: Dùng đường sắt tốc độ cao 350 km/h làm mũi nhọn vươn thẳng ra đại dương.

Đại công trường không ngủ và hình hài đô thị mới "Đầu tháng 4, cảnh quan dọc quốc lộ 18 hướng về TP Hạ Long có sự thay đổi lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người tham gia giao thông. Khu vực đầm lầy ngập mặn ven bờ vịnh trước đây nay đã trở thành một đại công trường san lấp. Nhìn từ quốc lộ, hàng trăm xe tải hạng nặng nối đuôi nhau chở đất đá từ các ngọn đồi lân cận tiến thẳng ra mép nước. Hoạt động thi công diễn ra liên tục, hối hả với cường độ cao nhằm đẩy nhanh tiến độ lấn biển." Khi màn đêm buông xuống, guồng quay ấy không dừng lại. Cả vùng đất rộng mênh mông rực sáng dưới ngọn đèn công suất lớn. Âm thanh của máy móc công trường rền vang, tạo nên nhịp độ của một cuộc "dời non lấp biển" đang hiển hiện chân thực.

Cảnh thực tế tại hiện trường dự án Hạ Long Xanh đầu tháng 4.

Tại dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long (tổng vốn dự kiến 18 tỷ USD), chỉ hơn 4 tháng sau khởi công, 90% mặt bằng cốt lõi giai đoạn 1 đã được san lấp đồng bộ. Những nhịp cầu nội khu đã nối liền, các trục đường chính đang được thảm nhựa. Khu nhà mẫu và sa bàn đã hoàn thiện, sẵn sàng đón khách tham quan.

" "Bên cạnh vịnh di sản, Quảng Ninh cần một công trình mang dấu ấn thời đại. Nhìn nhịp độ thi công 24/7 này, tôi tin dự án sẽ sớm trở thành biểu tượng mới của địa phương," anh Trần Văn Thắng, một người dân Hạ Long, chia sẻ. "

Rộng 4.109 ha, dự án không chỉ dừng ở cụm dân cư đơn thuần, mà mang mô hình "thành phố trong thành phố" với sức chứa 350.000 người, bao bọc bởi công viên rừng 620 ha và hệ thống biển hồ nước mặn 680 ha. Cách đó gần 2.000 km, tại mũi Cần Thạnh (TP.HCM), đại đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (10 tỷ USD) cũng ghi nhận tiến độ thần tốc. Tròn một năm kể từ ngày khởi công, hơn 1.000 ha mặt biển đã được lấp đầy.

Trên nền đất mới, hình thù nhánh đảo vươn ra biển như những cành cọ đã lộ diện. Tại phân khu Vịnh Ngọc, các dãy nhà phố vươn lên tầng 4, trong khi nền móng của nhà hát 5.000 chỗ ngồi – định vị là trung tâm nghệ thuật lớn bậc nhất Đông Nam Á – đang được khẩn trương đào đắp.

Đồ họa: Biểu đồ cột ngang so sánh diện tích các siêu dự án lấn biển (Đơn vị: ha) Vinhomes Global Gate Hạ Long 4.109 ha Vinhomes Cần Giờ 2.870 ha Eko Atlantic (Nigeria) 1.000 ha Palm Jumeirah (Dubai) 560 ha Marina Bay (Singapore) 360 ha

Tại sao phải vươn ra biển? Việc lấn biển tại Hạ Long đang vươn tới quy mô gấp 8 lần đảo cọ Palm Jumeirah của Dubai. Song, đằng sau những khối bê tông vươn ra mép sóng không chỉ là bài toán kinh tế, mà là chiến lược giải tỏa không gian sinh tồn cho quốc gia. Nhiều thập kỷ qua, mô hình phát triển dồn nén vào một lõi trung tâm đã chạm ngưỡng chịu đựng. TS. KTS Trương Văn Quảng, Phó tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhận định các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đang hứng chịu áp lực khổng lồ khi tỷ lệ đô thị hóa vượt 40%. Quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường và chi phí sống đắt đỏ đang đẩy các đô thị lõi vào giới hạn phát triển.

" "Thực tế này đòi hỏi phải phát triển các mô hình đô thị mới: đa trung tâm, đa cực, kết nối mạng lưới và vận hành bằng hạ tầng thông minh," ông Quảng phân tích. "

Tuy nhiên, việc san lấp mặt bằng đơn thuần chưa đủ để tạo ra một "cực phát triển" độc lập. Nếu vắng bóng những mạch máu giao thông huyết mạch, các siêu dự án rất dễ rơi vào cảnh hoang vắng.

Palm Jumeirah - Kỳ Quan Nhân Tạo Với Hình Dạng Cây Cọ Khổng Lồ Của Dubai

Công thức đường sắt tốc độ cao 350 km/h: Phá vỡ mọi giới hạn địa lý

Nhìn ra thế giới, các đô thị lấn biển thường ưu tiên kết nối cự ly ngắn. Palm Jumeirah (Dubai) sử dụng Monorail (tàu điện một ray) tốc độ chậm chủ yếu để ngắm cảnh. Marina Bay (Singapore) đưa hệ thống Metro chạy len lỏi dưới các tòa nhà vì dự án nằm ngay sát lõi trung tâm lịch sử. Nhưng Vingroup lựa chọn một công thức chưa từng có tiền lệ khi áp dụng mô hình TOD (Phát triển đô thị gắn kết giao thông công cộng) ở cấp độ liên vùng: Đường sắt tốc độ cao (HSR). Bài toán nằm ở khoảng cách địa lý. Hạ Long cách trung tâm Hà Nội hơn 120 km; Cần Giờ cách lõi Bến Thành gần 50 km. Tàu điện đô thị thông thường không thể xử lý triệt để cự ly siêu dài này. Lời giải sẽ chính thức bắt đầu ngay trong tháng 4/2026, khi tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khởi công. Nguồn lực vĩ mô: Dự án dài 120 km, tổng đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (khoảng 5 tỷ USD). Quảng Ninh đã chủ động bố trí 2.500 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, bảo đảm dự án khởi công đúng kế hoạch vào ngày 12/4 tới đây tại phường Tuần Châu. BẢNG TÍNH TOÁN THỜI GIAN THỰC TẾ Xe máy 330 phút 330p Xe khách Limousine 180 phút 180p Ô tô cá nhân 150 phút 150p Tàu cao tốc 350 km/h 30-40 phút 30-40p So sánh thời gian các phương tiện giao thông di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long (Quảng Ninh) Kỹ thuật vượt trội: Để duy trì vận tốc 350 km/h, 116 km toàn tuyến sẽ chạy trên hệ thống cầu cạn và vượt sông với hơn 3.400 trụ cầu nhằm triệt tiêu xung đột giao thông mặt đất. Nén thời gian, mở không gian: Tuyến tàu bắt đầu từ ga Cổ Loa (Hà Nội) và kết thúc tại Depot đặt ngay lõi khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long. Khi hoàn thành vào năm 2028, hành trình 120 km sẽ được rút ngắn xuống còn 30 phút. Tại phía Nam, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ đã động thổ ngày 19/12/2025. Dự án có tổng mức đầu tư 102.430 tỷ đồng, chưa gồm 12.784 tỷ đồng giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước đảm trách. Tuyến dài gần 54 km, thiết kế đường đôi, khổ ray 1.435 mm, tốc độ tối đa 350 km/h. Toàn tuyến dự kiến có 4–6 nhà ga, gồm ga trung tâm Bến Thành (kết nối mạng metro hiện hữu), ga trung chuyển khu Nam (Quận 7 cũ), ga khu đô thị lấn biển và Depot kỹ thuật tại Cần Giờ. Trong đó, ga Bến Thành là đầu mối liên thông, còn ga Cần Giờ gắn với lõi đô thị du lịch – nghỉ dưỡng. Hiện VinSpeed đang thi công bãi đúc dầm tại khu vực trước chung cư Boulevard (Quận 7 cũ), đồng thời san lấp, chuẩn bị hạ tầng tại Depot Cần Giờ. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào quý IV/2028. Khi vận hành, tuyến này được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ xuống còn khoảng 20 phút.

Việc đưa trực tiếp nhà ga tốc độ cao vào trung tâm đô thị lấn biển đang hiện thực hóa một chiến lược phát triển đã thành công rực rỡ tại các quốc gia tiên tiến. Ông Okori Katsumi, Quản lý bộ phận quốc tế Công ty Xây dựng AOMI (Nhật Bản), lấy ví dụ từ chính Tokyo:

" "Bản thân tôi làm việc tại lõi Tokyo nhưng sống ở địa phương bên cạnh, di chuyển hoàn toàn bằng đường sắt mỗi ngày. Khi giao thông công cộng đủ nhanh và tiện lợi, dọc các tuyến đường sắt sẽ tự động hình thành hệ sinh thái trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các khu dân cư sầm uất," ông Okori chia sẻ. "

Bài học thực tế từ xứ sở mặt trời mọc chính là bảo chứng vững chắc nhất cho thấy: Hệ thống đường sắt tốc độ cao không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn là "mạch máu" cốt lõi để nuôi dưỡng và phát triển các đại đô thị TOD vươn ra biển lớn.

Di sản cho thế kỷ tiếp theo

Việc huy động hàng chục tỷ USD cho hai đại công trình không chỉ phản ánh năng lực kỹ thuật của doanh nghiệp nội, mà còn tái cấu trúc bản đồ tăng trưởng của Việt Nam. Quảng Ninh đang dần chuyển mình thành cực tăng trưởng công nghiệp - dịch vụ gắn chặt với Thủ đô; trong khi Cần Giờ rũ bỏ lớp áo vùng ven sinh thái để trở thành cửa ngõ kinh tế biển hiện đại của Đông Nam Bộ. Nhưng trước biển Đông bao la, những siêu dự án này mang trên vai trách nhiệm vượt xa một chu kỳ kinh tế ngắn hạn. Sự thịnh vượng của kinh tế biển không đong đếm đơn thuần bằng số hecta đất mở rộng, hay vận tốc của những đoàn tàu. Giá trị trường tồn nằm ở sự cân bằng: nơi hàng vạn cơ hội việc làm và các dịch vụ thương mại phát triển, nhưng dòng chảy hải văn, hệ sinh thái rừng ngập mặn và môi trường tự nhiên vẫn được bảo vệ nguyên vẹn theo các tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG). Một chương mới của quy hoạch đô thị Việt Nam đã chính thức bắt đầu, dọc theo những tuyến đường ray thẳng tiến ra đại dương.