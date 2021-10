Hé lộ con số choáng về lượng người Canada muốn Huawei "bay màu": Bắc Kinh lập tức nổi giận

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Canada không phân biệt đối xử đối với công ty công nghệ Huawei của nước này và các công ty khác sau một cuộc khảo sát cho thấy hơn 3/4 người Canada (trong cuộc khảo sát) muốn gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc bị cấm khỏi việc sử dụng mạng 5G của nước này.

Cuộc thăm dò của công ty nghiên cứu Nanos được tiến hành cho tờ báo The Globe and Mail sau khi Trung Quốc thả 2 người Canada bị giam giữ trong gần 3 năm là Michael Kovrig và Michael Spavor. 2 người Canada này được trả tự do cùng ngày Ottawa thả giám đốc điều hành Huawei Mạnh Vãn Châu về Trung Quốc. Nanos chỉ ra rằng 76% người được hỏi muốn Huawei bị cấm ở Canada, con số này 2 năm trước chỉ là 53%.

10% người được hỏi cho rằng có thể chấp nhận Huawei vào mạng 5G tại địa phương, con số này 2 năm trước là 22%, The Globe cho biết hôm 11/10.

Chính quyền ông Justin Trudeau liên tục trì hoãn việc đưa ra quyết định là liệu có nên cho Huawei góp phần trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng mạng không dây thế hệ mới trong bối cảnh những lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng hay không. Mỹ, Anh, Úc đã cấm Huawei tham gia vào công cuộc này tại nước mình.

Vào hôm 28/9, Thủ tướng Trudeau cho biết, ông hy vọng có thể đưa ra được tuyên bố về quyết định liên quan đến "viễn thông và Huawei trong những tuần tới".

Vào hôm 12/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên đáp trả lại cuộc khảo sát trên trong cuộc họp báo thường kỳ của Bắc Kinh rằng: "Phía Canada nên khách quan và độc lập trong việc ra quyết định phù hợp với lợi ích và mang lại môi trường kinh doanh công bằng, rộng mở và không phân biệt cho các công ty Trung Quốc. Sự tinh tế và an toàn của các sản phẩm từ Huawei đã được công nhận bởi các nhà khai thác khác trên toàn cầu."

Bà Mạnh Vãn Chu được Canada thả tự do

Sự phản đối rộng rãi của công chúng Canada đối với vai trò của Huawei trong mạng lưới mạng 5G là một yếu tố cho thấy sự sụt giảm chung đối với Trung Quốc kể từ khi cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa 2 nước xoay quanh vụ bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu và Michael Kovrig, Michael Spavor xảy ra hồi tháng 12/2018.

Cuộc thăm dò của Nanos chỉ ra rằng 69% người Canada muốn trì hoãn các cuộc đàm phán với Trung Quốc, con số này năm 2019 là 47%. 87% người Canada ủng hộ nước này cố gắng kiềm chế sức mạnh của Trung Quốc bằng cách hợp lực với Mỹ, Anh và Úc.

Một cuộc thăm dò độc lập của Nanos cho hãng tin Bloomberg cũng cho thấy, chỉ 11% người Canada tin rằng mối quan hệ Canada - Trung Quốc có thể trở lại như trước vụ bắt giữ công dân 2 bên.

Cả 2 cuộc khảo sát đều có sự tham gia của hơn 1.000 người và được thực hiện từ ngày 30/9 đến 3/10.