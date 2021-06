''Hãy ngừng tình dục hóa phụ nữ châu Á'': Tâm sự của cô gái trẻ xóa Tinder chỉ sau 1 ngày vì những tin nhắn đầy dục vọng và định kiến

Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên nghe đến Tinder. Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ dùng nó. Bởi tôi nghĩ, sẽ chẳng ai muốn "quẹt phải" tôi đâu. Tôi sống ở thế giới nơi tất cả mọi người xung quanh là người da trắng, còn tôi thì không, vì là người gốc Á. Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai muốn hẹn hò với mình cả.

Nhưng mọi thứ diễn ra theo một cách trái ngược. Tôi tải Tinder, nhận được vô số lượt "match". Thực sự là rất nhiều đấy. Nhưng những tin nhắn đầu tiên từ đám đàn ông ấy lại khiến tôi tức giận.

"Anh chưa từng thử kiểu phụ nữ như em bao giờ cả. Em có sẵn lòng là lần đầu tiên không?"

"Trông em lạ thật đấy. Anh thích."

"Gái châu Á là gu của anh. Rất nghịch ngợm."

Vì những tin nhắn như vậy, tôi xóa Tinder chỉ trong vòng 1 ngày tải xuống. Khi đem chuyện đi hỏi bạn bè - những người không phải châu Á, họ lại tỏ ra không hiểu. "Đó là lời khen mà," - họ nói vậy.

Nhưng đó không phải là khen. Từ chỗ sợ chẳng ai muốn quẹt phải, giờ tôi cảm thấy mình giống con vượn trong sở thú vậy, không phải con người. Lũ đàn ông thấy tôi cuốn hút chỉ vì ngoại hình của tôi "lạ", chứ chẳng phải con người tôi như thế nào. Tôi giống như một giải thưởng của họ, một thứ mục tiêu chinh phục để khoe mẽ với bạn bè sau này.

Ảnh minh họa

Khi phụ nữ châu Á bị tình dục hóa

Cảm nhận của tôi thực chất là những gì mà phụ nữ châu Á phải trải qua. Không chỉ trên các ứng dụng hẹn hò, mà ở đâu cũng vậy.

Phụ nữ châu Á bị tình dục hóa là điều rất phổ biến trong văn hóa đại chúng. Nó giống như một định kiến, rằng phụ nữ gốc Á rất ngoan ngoãn và dễ bảo, sẽ nghe lời đối phương mà chẳng một chút gặng hỏi. Phụ nữ gốc Á rất ngây thơ, không hiểu gì về thế giới xung quanh. Họ cần đối phương dạy cho mình mọi thứ.

Nói thẳng ra, nó giống như việc xem phụ nữ châu Á là "ngu ngốc", chẳng tự mình làm được thứ gì. Và thông thường sẽ là hình ảnh một phụ nữ như thế cặp kè cùng một anh da trắng, người sẽ chỉ cho cô thế giới xung quanh như thế nào. Người da trắng giống như một vị cứu tinh, bảo vệ phụ nữ châu Á khỏi thế giới bao la rộng lớn và nguy hiểm ngoài kia. Đồng thời, kiểu phụ nữ như vậy lại rất gợi tình, có thể thu hút đàn ông da trắng bởi vẻ ngây thơ ấy.

Và rồi khi phụ nữ châu Á hẹn hò với đàn ông da trắng, họ có thể dễ dàng bị vứt bỏ. Đàn ông da trắng hẹn hò chỉ sau một thời gian ngắn, rồi mọi chuyện nhanh chóng chấm dứt.

Đó là những gì người ta thường nghĩ về phụ nữ châu Á, và về mối quan hệ của họ với người phương Tây.

Sự nguy hiểm của một định kiến

Đạo luật Page năm 1875 cấm đưa phụ nữ vào Mỹ với mục đích "phi đạo đức". Đạo luật này dường như đã coi phụ nữ châu Á là một sự cám dỗ, có thể dẫn đến sự sụp đổ của người da trắng. Nhưng liệu một đạo luật từ năm 1875 có gây ảnh hưởng đến xã hội hiện đại ngày nay? Câu trả lời là có!

6/8 nạn nhân trong vụ xả súng tại Atlanta cách đây vài tháng là phụ nữ gốc Á. Cảnh sát cho rằng hành động này không phải là một tội ác phân biệt chủng tộc, mà thủ phạm ra tay để "loại bỏ sự thèm muốn của mình". Theo báo cáo điều tra, những người phụ nữ bị sát hại vì họ đã quyến rũ tên kia nhờ vẻ ngoài gốc Á của mình.

Gần 150 trôi qua kể từ ngày đạo luật Page được thông qua, nhưng vụ việc cho thấy mọi chuyện cũng chẳng thay đổi quá nhiều, về sự "tình dục hóa" với phụ nữ châu Á.

Tháng 5/2021, một clip trên TikTok bỗng trở nên viral rất mạnh. Người đàn ông trong clip cho rằng đàn ông Mỹ nếu không tìm được bạn gái có thể đến châu Á. Anh ta còn khẳng định rằng nếu bị bỏ, họ có thể dễ dàng tìm cô khác. "Không phải lo, có rất nhiều. Ý tôi là, rất rất nhiều (phụ nữ) đấy" - y cho biết.

Dù cách thể hiện của clip thực sự đã gây phẫn nộ, nhưng những gì hắn ta nói, đáng buồn thay, lại không hề hiếm gặp. Nhiều đàn ông da trắng vẫn nghĩ rằng phụ nữ châu Á rất dễ dụ, coi họ như một món đồ chơi tình dục có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Họ chẳng cần quan tâm mình đang hẹn hò với ai. Chỉ là quơ đại một cô để khoe mẽ thôi.

Chính vì quan niệm "tình dục hóa" này, có tới hàng ngàn trẻ em bị bỏ lại ở những đất nước họ đã đi qua. Cha của chúng vui vẻ ít hôm rồi sau đó biến mất, không muốn dính líu gì với những phụ nữ châu Á họ đã cặp kè và đứa trẻ cô ấy mang trong bụng.

Những bộ phim như Crazy Rich Asians (Con Nhà Siêu Giàu Châu Á), To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy)... đã rất thành công trong việc khắc họa một kiểu phụ nữ châu Á toàn diện. Chúng đều là những phim nổi tiếng, có sức hút, và không hề dùng hình tượng phụ nữ châu Á ngây ngô, quyến rũ. Có lẽ, sự thành công của những bộ phim này là hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn, vào một ngày mà cánh đàn ông trên các ứng dụng hẹn hò đến với tôi vì họ muốn, chứ không phải vì trông tôi lạ.