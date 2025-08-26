HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hậu bão số 5 ở Nghệ An: Phát hiện thi thể nam giới chưa rõ danh tính ở biển

Văn Bình |

Người dân bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới chưa rõ danh tính trôi dạt vào vờ biển thuộc xã Quỳnh Mai, Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 26/8, người dân xã Quỳnh Mai, Nghệ An đi nhặt ngao dạt vào bờ sau bão số 5, đã phát hiện một thi thể nam giới, trên người không áo quần, trôi dạt vào bờ biển.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cho chính quyền địa phương để đến hiện trường kiểm tra.

Ảnh minh hoạ.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể là nam giới, nặng khoảng 69 kg, cao 1,68m, trên người không áo quần và giấy tờ tùy thân. Chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Hiện chính quyền địa phương và công an phường đang tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong và đồng thời phát thông báo để tìm thân nhân của nạn nhân.

