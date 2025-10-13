Harper sốc khi mẹ bị chê "béo" và cách nhà Beckham bảo vệ tiểu thư út khỏi bị body-shaming

Bên ngoài là biểu tượng thời trang, doanh nhân thành đạt, người phụ nữ sang trọng với thương hiệu mang tên mình. Nhưng trong tập phim tài liệu mới nhất trên Netflix, Victoria Beckham khiến khán giả bất ngờ khi lần đầu bật mí về quãng thời gian dài từng chiến đấu với chứng rối loạn ăn uống - và nỗi sợ sâu thẳm rằng con gái út Harper có thể đi vào vết xe đổ ấy.

"Tôi muốn con nghe điều đó từ chính tôi, trước khi thấy trên phim"

Trước buổi công chiếu phim ở Mayfair, Victoria 51 đã chọn cách ngồi xuống nói chuyện riêng với Harper, cô con gái 14 tuổi của mình: "Chúng tôi có một cuộc trò chuyện rất chân thành. Tôi nói với con rằng khi gặp vấn đề với việc ăn uống, mọi thứ khác trong cuộc sống như biến mất. Nó buồn lắm, và cô đơn lắm. Tôi muốn Harper nghe câu chuyện đó từ mẹ, chứ không phải từ màn ảnh".

Với Victoria, đó là giây phút đối diện thật nhất giữa một người mẹ từng tổn thương và cô con gái đang lớn lên giữa ánh đèn sân khấu, nơi mọi ánh nhìn đều soi xét.

Những năm tháng bị gọi là "béo" và cú sốc cho các con

Trong phim, Victoria kể lại quãng thời gian ở trường sân khấu khi cô bị bạn bè chê "mập", "thừa cân". Khi Spice Girls nổi tiếng, cô bị gán mác "Skinny Spice", và thậm chí bị MC truyền hình cân ngay trên sóng chỉ hai tháng sau khi sinh con đầu lòng.

Cảnh tượng ấy giờ đây khiến chính các con cô - những đứa trẻ lớn lên trong hào quang của cái tên Beckham - sốc nặng. "Các con không thể tin nổi mẹ từng bị đối xử như vậy. Những chuyện đó chắc chắn không thể xảy ra bây giờ. Nhưng nó từng làm tôi đau lòng thật sự. Từ ngữ có thể khiến người khác tổn thương nhiều hơn ta tưởng".

"Tôi chỉ mong con gái mình hiểu rằng ăn uống không phải là kẻ thù"

Là mẹ của bốn người con, trong đó Harper là con gái duy nhất, Victoria đặc biệt nhạy cảm với vấn đề hình thể và áp lực xã hội mà con gái sẽ phải đối mặt. "Tôi chỉ mong Harper có mối quan hệ lành mạnh với việc ăn uống, biết cân bằng giữa việc chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống. Harper rất năng động, chơi thể thao nhiều. Nhưng ở trường, các bé gái nói chuyện với nhau rất nhiều về cơ thể, về đồ ăn - và tôi muốn con mình hiểu đúng ngay từ đầu".

Harper hiện đã có tài khoản Instagram riêng (ở chế độ riêng tư) và thỉnh thoảng còn quay clip make-up cùng mẹ. Victoria cười khi nhắc đến con: "Con bé thông minh, hài hước và có đầu óc kinh doanh. Một phiên bản nhỏ của tôi, nhưng tử tế hơn nhiều. Tôi luôn dặn con: hãy là cô gái tốt bụng nhất trên sân chơi - vì điều đó mới thật sự quan trọng".

"Tôi từng xấu hổ, nhưng giờ là lúc phải nói ra"

Sau nhiều năm im lặng, Victoria nói lý do khiến cô quyết định công khai câu chuyện cá nhân: "Tôi không muốn mình trông như đang than vãn. Nhưng bây giờ là thời điểm thích hợp. Thế giới đã khác, mọi người nói nhiều hơn về sức khỏe tinh thần. Tôi từng xấu hổ, từng giấu giếm - nhưng giờ, tôi có một cô con gái đang lớn, và tôi muốn con biết rằng mẹ đã vượt qua được điều đó".

Từ "Posh Spice" đến nhà thiết kế quyền lực trị giá hàng trăm triệu bảng, Victoria Beckham đã đi qua một hành trình dài với cả ánh sáng và bóng tối. Nhưng có lẽ, khoảnh khắc cô ngồi đối diện con gái mình, kể lại những điều từng khiến bản thân gục ngã - mới chính là khoảnh khắc đẹp nhất trong hành trình làm mẹ của người phụ nữ ấy.