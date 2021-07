Hành trình xe khách giường nằm chở người mắc COVID-19 từ Nam ra Bắc

Chiều 16/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, vào ngày 7/7, Phạm Hồng Phong (SN 1970, trú tại tổ dân phố số 3, thị trấn Cồn, huyện Hải Hậu) là chủ nhà xe khách Đức Nguyện chạy tuyến Hải Hậu - TP Hồ Chí Minh - Bình Dương đã chỉ đạo 2 lái xe, 2 phụ xe điều khiển xe khách biển số 18B-018.79 vào TP. Hồ Chí Minh đón khách về huyện Hải Hậu.

Đến khoảng 18h ngày 8/7/2021, khi xe khách đến khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) thì Phạm Văn Phong gọi điện yêu cầu lái xe dừng lại và đón hành khách đã đặt Phong từ trước vì biết tin TP. Hồ Chí Minh sẽ giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16 từ 0h00 ngày 9/7/2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Công an huyện Hải Hậu thông báo các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Phong.

Căn nhà nơi Phong gia đình sinh sống được phun tiêu trùng, khử độc đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ nhà xe Đức Nguyện thời điểm bị bắt.

Sau đó, lái xe đã liên lạc đón 44 hành khách để chở từ TP. Hồ Chí Minh về các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định.

Ngày 11/7, Công an huyện Hải Hậu nhận được thông tin 2 hành khách đi trên xe khách Đức Nguyện xuống địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mắc Covid-19 và truy vết, xác định có 31 trường hợp liên quan chuyến xe trên.

Trong đó, có 1 trường hợp trú ở xã Hải Minh, huyện Hải Hậu có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; 30 trường hợp F1 được đưa đi cách ly tập trung.

Sau đó, chủ tịch UBND huyện Hải Hậu đã ban hành quyết định số 7 ngày 12/7/2021 thiết lập vùng cách ly để phòng chống dịch Covid-19 tại khu dân cư thuộc xã Hải Minh.

Phạm Hồng Phong được áp giải ra xe chuyên dụng của cảnh sát.

Cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với Phạm Hồng Phong.

Ngày 14/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Hồng Phong về tội "Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người" theo Điều 295 Bộ luật Hình sự..