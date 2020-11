Hành trình phá án: Gã cán bộ tư pháp lộ diện là kẻ sát nhân giết 2 vợ chồng trong đêm mưa

Từ 25 chiếc điện thoại trộm cắp, lần ra kẻ sát nhân



Sau khi xác định Trần Mạnh Trung là đối tượng nghiện ma tuý, chiếc điện thoại, tang vật của vụ trộm lại ở nhà Trung nên cơ quan chức năng đã ra lệnh khám nhà khẩn cấp với đối tượng.

Trong quá trình khám nhà, ngoài số heroin mà Trung tàng trữ, công an phát hiện 25 điện thoại di động. Theo đối tượng này khai thì đây là số điện thoại mà các đối tượng nghiện mang để đổi lấy ma tuý.

Trong số rất nhiều cái tên mà Trung nhắc đến, có nổi lên một đối tượng mà Trung gọi là "khách hàng quen" vì đã rất nhiều lần mang đồ đến đổi là Đinh Công Tráng.

Hành trình phá án: Kẻ sát nhân giữa đêm mưa (Phần 2): 17 ngày đêm truy bắt hung thủ (Nguồn: ANTV)

Trong số 25 chiếc điện thoại tại nhà Trung, có chiếc iPhone 6 plus màu hồng do Tráng mang đến đổi vào cuối tháng 7 năm 2018, đây là thời điểm chỉ cách vụ án mạng nhà anh Trường khoảng 10 ngày.

Chi tiết này đã khiến ban chuyên án đặc biệt chú ý. Trong lúc này, anh Phạm Văn Hiếu (SN 1998) trọ ở phường An Tảo về việc bị mất trộm chiếc iPhone 6 plus màu hồng tại nhà vào trưa ngày 27/7/2018. Thật trùng hợp khi chiếc điện thoại của nạn nhân trình báo chính là 1 trong số 25 chiếc điện thoại tại nhà của Trung.

Tráng khai nhận vụ trộm điện thoại tại bệnh viện (Ảnh cắt từ clip ANTV)

Xâu chuỗi nhiều tình tiết, cái tên Đinh Công Tráng (SN 1977, trú tại phường An Tảo, TP Hưng Yên) được các trinh sát đưa vào tầm ngắm.

"Đặc biệt, đêm 16 rạng sáng 17, Tráng có bất minh về mặt thời gian. Chúng tôi đã cho rà soát toàn bộ cung đường đi trong khoảng thời gian bất minh của nghi phạm" Trung uý Đào Đức Anh, Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên

Qua điều tra lý lịch, Tráng sinh ra trong gia đình cơ bản, đã tốt nghiệp Đại học Luật rồi về làm cán bộ tư pháp tại một phường thuộc tỉnh Hưng Yên.

Tuy nhiên, Tráng theo bạn bè xấu dính vào tệ nạn xã hội rồi nghiện ma tuý, bị đuổi việc rồi sống lang thang với nhóm bạn nghiện, không việc làm ổn định. Đối tượng này từng có 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đinh Công Tráng trở lại là đối tượng tình nghi số 1 trong vụ án mạng tại nhà anh Trường, chị Hoa.

Kết hợp với lời khai của Trung về chiếc điện thoại iPhone 6 plus mà Tráng cắm để đổi lấy ma tuý sử dụng, cơ quan chức năng xác định đây chính là chiếc điện thoại mà Tráng lấy trộm từ phòng trọ của anh Hiếu.

Khi có đủ căn cứ, cơ quan công an đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Công Tráng để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Công Tráng, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng, trong đó có 1 con dao dài khoảng 30cm, chuôi gỗ.

Gã cán bộ tư pháp lì lợm

Tại cơ quan điều tra, Đinh Công Tráng tỏ ra lì lợm, không chịu khai báo thành khẩn. Hắn ta chỉ nhận vụ trộm điện thoại trong phòng trọ vào ngày 27/7/2018.



Sau đó, Tráng thừa nhận thêm vụ thứ 2 là vụ trộm túi xách ở Bệnh viện Đa khoa phụ sản tỉnh Hưng Yên. Sau khi đi thăm dò xung quanh bệnh viện, thấy ở một phòng có chiếc túi xách để gần cửa sổ, Tráng đã lợi dụng sơ hở của nạn nhân giật lấy rồi bỏ chạy.

Số tiền hắn lấy được là 80 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại đắt tiền.

Tuy nhiên, vốn có hiểu biết về pháp luật, Tráng tỏ ra ngoan cố không chịu thừa nhận gây ra vụ trộm cắp, giết người tại nhà anh Trường, chị Hoa.

Nghi phạm tìm mọi cách để tránh né, khi cơ quan điều tra đấu tranh về vụ trọng án.

Do từng học và có kiến thức pháp luật, biết được hình phạt mình sẽ phải lĩnh với tội ác gây ra, Tráng tự tạo cho mình những chứng cứ ngoại phạm như nói với vợ đi sang Thái Bình, đi Hà Nội...

Các mũi điều tra đã được toả đi nhiều tỉnh thành để theo dõi di biến động của nghi phạm.

Nghi phạm Đinh Công Tráng rất lì lợm (Ảnh cắt từ clip ANTV)

Con dao nghi là tang vật vụ án đã được Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục kỹ thuật hình sự Bộ Công an giám định một cách tỉ mỉ và cẩn trọng nhất.

Qua giám định cho thấy, hung thủ đã rửa con dao rất nhiều lần. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định sâu bên trong đoạn nối giữa chuôi và lưỡi dao, qua đó xác định được có mẫu kiểu gen của bị hại và đối tượng.

Với những bằng chứng không thể chối cãi, cùng với các biện pháp đấu tranh, Đinh Công Tráng đã buộc phải cúi đầu nhận tội.

Đối tượng khai nhận, đêm 16, rạng sáng 17/8, Tráng đi rình mò khắp nơi để trộm cắp tài sản.

Khi đến nhà anh Trường, đối tượng đột nhập vào nhà. Do bị chủ nhà phát hiện, đối tượng dùng dao bầu mang theo đâm khiến cả 2 nạn nhân tử vong.

Ngày 17/12/2019, tại trụ sở TAND tỉnh Hưng Yên, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên án tử hình với bị cáo Đinh Công Tráng về tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản".