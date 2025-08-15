Hành trình năng lượng sạch ở Brunei

Brunei từ lâu phụ thuộc gần như hoàn toàn vào khí đốt tự nhiên và dầu mỏ để sản xuất điện, với 99,9% sản lượng điện vào năm 2020 đến từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, với tiềm năng năng lượng mặt trời đáng kể nhờ vị trí địa lý gần xích đạo, cung cấp bức xạ mặt trời từ 1.400-1.600kWh/năm trên hơn 90% diện tích đất liền, Chính phủ Brunei đã cam kết thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Mục tiêu lắp đặt 100MWp công suất năng lượng mặt trời vào năm 2025 là một phần trong chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (BNCCP), hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và xây dựng một tương lai năng lượng bền vững.

Dự án nhà máy điện mặt trời 30MW tại Kampung Belimbing Subuk là 1 trong 4 dự án năng lượng mặt trời được lên kế hoạch trong vòng 5 năm tới, tiếp nối các dự án trước đó như nhà máy điện mặt trời 3,3MW của Brunei Shell Petroleum tại Seria và hệ thống quang điện 187kW của Công ty Điện lực Berakas. Những nỗ lực này không chỉ giúp Brunei giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn góp phần giảm lượng khí thải CO2, với các nhà máy hiện tại đã cắt giảm khoảng 200 tấn khí thải mỗi năm.

Nhà máy điện mặt trời 30MW tại Kampung Belimbing Subuk được thiết kế để tận dụng công nghệ quang điện tiên tiến, với hàng ngàn tấm pin mặt trời được lắp đặt trên một khu vực rộng lớn. Dự án được triển khai bởi Seri Suria Power và Serikandi Solarvest, 2 công ty có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Công suất 30MW của nhà máy này được kỳ vọng sẽ cung cấp một lượng điện đáng kể cho lưới điện quốc gia, đủ để đáp ứng nhu cầu của hàng ngàn hộ gia đình tại Brunei. Ngoài ra, dự án còn tạo ra cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương, tương tự như dự án Cirata tại Indonesia, nơi đã tạo ra 1.400 việc làm trong giai đoạn xây dựng.

Nhà máy quang điện 30MW không chỉ là một bước tiến trong lĩnh vực năng lượng mà còn mang lại lợi ích kinh tế và môi trường đáng kể. Về mặt kinh tế, dự án này thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, phù hợp với chiến lược hợp tác công - tư của Chính phủ Brunei nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Về mặt môi trường, việc sử dụng năng lượng mặt trời giúp giảm lượng khí thải carbon, đóng góp vào mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2060 của Brunei.

Mặc dù dự án là một bước tiến lớn, Brunei vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Sự thiếu hụt các chính sách khuyến khích và hỗ trợ tài chính đã cản trở sự phát triển của ngành này trong quá khứ.

Tuy nhiên, với cam kết mạnh mẽ từ chính phủ và sự tham gia của các công ty tư nhân, Brunei đang dần khắc phục những rào cản này. Dự án 30MW tại Kampung Belimbing Subuk không chỉ là một cột mốc kỹ thuật mà còn là biểu tượng của sự chuyển đổi chiến lược trong chính sách năng lượng quốc gia. Với tiềm năng năng lượng mặt trời dồi dào và các sáng kiến hỗ trợ từ chính phủ, quốc gia này đang trên đà trở thành một hình mẫu về năng lượng sạch trong khu vực Đông Nam Á.